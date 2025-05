In Rot: Corvette Z06 LMGT3.R für die 24h Le Mans 2025

So soll die Corvette von AWA in Le Mans aussehen

AWA Racing wird 2025 erstmals bei den 24 Stunden von Le Mans antreten. Das Team aus Kanada setzt eine Corvette Z06 LMGT3.R für das Fahrertrio Matthew Bell, Orey Fidani und Lars Kern ein. Das Auto ist in Rot foliert.

Nicht mehr lange, dann startet am 14./15. Juni die 2025er Ausgabe der 24 Stunden von Le Mans. Mit dabei sind auch 24 Fahrzeuge in der LMGT3-Klasse. Diese teilen sich auf neun Marken auf - darunter auch drei Corvette Z06 LMGT3.R. Zwei der US-Muscle-Cars werden vom britischen Team TF Sport eingesetzt. Die dritte Corvette stammt von AWA Racing aus Kanada.

Der Entry kam über Pilot Orey Fidani zustande, der 2024 den Bob Akin Award in der amerikanischen IMSA-Serie gewann. Nun hat sich das Team für eine ganz spezielle Beklebung der Corvette entschieden. Denn ganz dominierend (und ungewöhnlich für eine Corvette) ist die Farbe Rot. Das soll an Kanada erinnern. Das Team hat nämlich seinen Sitz in Caledon/Ontario.

«Für uns ist das mehr als nur ein Rennen; es ist eine Gelegenheit, unser Land vor der Welt zu vertreten», erklärt Orey Fidani. «In Le Mans die kanadischen Farben zu tragen, ist eine unglaubliche Ehre. Wir werden alles daran setzen, unsere kanadischen Landsleute stolz zu machen. Es wird kein vergleichbares Gefühl geben, wie dieses Ahornblatt mit über 300 km/h die Hunaudière-Geraden hinunterfahren zu sehen.»

Zusammen mit Fidani teilen sich auch noch Matt Bell und der Deutsche Lars Kern die Corvette in Le Mans. Technisch wird das Team von TF Sport unterstützt. Somit sollte das Fahrzeug in Le Mans auf keinen Fall unterschätzt werden.