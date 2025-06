Toyota stellt in Le Mans GR LH2 Racing Concept vor

Der GR LH2 Racing Concept genannte Wagen wird mit flüssigem Wasserstoff betrieben. Er basiert auf dem aktuellen GR010 Hybrid. Bislang ist aber noch nicht klar, wo das Fahrzeug an den Start gebracht werden soll.

Im Vorfeld der aktuellen 24h Le Mans hat Toyota das «GR LH2 Racing Concept» enthüllt. Dabei handelt es sich um einen Rennwagen, der mit flüssigem Wasserstoff betrieben wird. Das Auto dient dazu, die Entwicklung der Wasserstofftechnologie im Motorsport voranzutreiben. Tatsächlich plant bekanntlich ja auch der Le Mans-Veranstalter Automobile Club de l’Ouest in Zukunft eine eigene Wasserstoffklasse beim großen Langstrecken-Klassiker einzuführen. Wann das genau soweit sein soll, steht aber in den Sternen.

Denn eine Wasserstoffklasse in Le Mans wurde zuletzt immer wieder verschoben. Stand jetzt ist diese für 2028 angedacht, doch (wie es scheint) könnte demnächst bereits die nächste Verschiebung anstehen. Toyota ist bereits seit vielen Jahren am Thema Wasserstoff interessiert und ist beispielsweise in der japanischen Super Taikyu-Serie mit einem wasserstoffbetriebenen Corolla unterwegs. Darüber hinaus wurde 2023 in Le Mans schon einmal ein dem «GR LH2 Racing Concept» ähnliches Modell gezeigt.

Viele Details hat Toyota zum «GR LH2 Racing Concept» noch nicht verlautbaren lassen. Das Auto soll zumindest auf dem GR010 Hybrid basieren - also dem aktuellen Rennwagen der Japaner in der FIA WEC. Als Fahrzeuglänge des «GR LH2 Racing Concept» nennt Toyota 5,1 Meter und es wäre 2,05 Meter breit. Sicherlich wird es in mittelfristiger Zukunft noch mehr von Toyota zum Thema Wasserstoff im Motorsport zu hören geben.