24h Le Mans: McLaren zeigt das Hypercar für WEC 2027

Wenige Stunden vor Rennstart der 2025er Ausgabe der 24 Stunden von Le Mans präsentiert McLaren einen Ausblick auf den Rennwagen, mit dem die britische Marke ab 2027 in die Hypercar-Klasse einsteigen will.

Die 24 Stunden von Le Mans und somit auch die Sportwagen-WM (FIA WEC) boomen. Bei der 2025er Ausgabe des großen Klassikers an der französischen Sarthe treten bekanntlich 21 Fahrzeuge in der Hypercar-Klasse an, um um den Gesamtsieg zu fighten. 2026 kommt dann die Hyundai-Tochter Genesis hinzu. Ab 2027 steigen Ford und McLaren in die Hypercar-Klasse ein.

Kurz vor Rennstart hat McLaren nun einen ersten Ausblick auf den entsprechenden Rennwagen gegeben. Selbstverständlich kommt dieser in den Farben Papaya und Schwarz daher. Einen Namen hat der Renner bislang noch nicht erhalten. Klar ist hingegen, dass das Chassis vom italienischen Unternehmen Dallara geliefert wird. Somit geht McLaren einen ähnlichen Weg wie Cadillac und BMW.

Für Power sorgt im McLaren-Renner ein V6-Turbomotor, der von McLaren Racing und McLaren Automotive designt wurde. Außerdem steht auch das Einsatzteam fest. Dabei handelt es sich um United Autosports, das mit McLaren bereits in der LMGT3-Klasse der FIA WEC unterwegs ist. Der Teamname soll beim LMDh-Programm dann McLaren United AS lauten. Teamchef soll James Barclay werden.

«Die Rückkehr von McLaren Racing in die FIA WEC markiert für uns den Beginn eines neuen und spannenden Kapitels. James Führung wird uns in den kommenden Monaten bei der Vorbereitung auf unseren Einstieg im Jahr 2027 entscheidend begleiten. Wir blicken auf eine lange Tradition in diesem Sport zurück - und mit James an der Spitze sind wir zuversichtlich, dass sich McLaren Endurance Racing schnell als wettbewerbsfähiges und erfolgreiches Team etablieren wird», erklärt Zak Brown (CEO von McLaren Racing).