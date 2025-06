Ford, Genesis und McLaren geben News zu den Hypercars

Mit der Hyundai-Tochter Genesis ab 2026 sowie Ford und McLaren ab 2027 werden drei neue Hersteller in die Hypercar-Klasse der Sportwagen-WM (FIA WEC) einsteigen. Nun sind weitere Details zu den Programmen klar.

Am Vortag der 24h Le Mans stehen im Fahrerlager seit vielen Jahre diverse Pressekonferenzen und Verkündungen auf dem Terminplan - so auch 2025. Neben Neuigkeiten seitens der WEC selbst (wie beispielsweise zum Kalender 2026) haben auch Ford, Genesis und McLaren nun weitere Details zu ihrem jeweiligen Hypercar-Einstieg verlautbaren lassen. Alle drei Hersteller wollen bekanntlich mit einem Hypercar auf LMDh-Basis in die WEC kommen.

Ford wird dabei in Bezug auf das Chassis mit Oreca zusammenarbeiten. Das Unternehmen aus Südfrankreich ist im Prototypen-Sport eine große Nummer. Denn neben Ford haben auch Acura, Alpine und Genesis das Oreca-Chassis in ihrem LMDh-Hypercar verbaut. Ford plant den WEC-Einstieg zur Saison 2027. Angeführt wird das Programm dann von Dan Sayers. Er wechselt von seiner aktuellen Position als Programmdirektor bei Red Bull Ford Powertrains zu Ford, kennt die Sportwagen-Szene aber sehr gut. Denn zuvor war Sayers zehn Jahre bei Prodrive (Aston Martin Racing) tätig.

«Ford in Le Mans wieder in die Spitzenklasse zu bringen, war schon immer ein Traum für viele von uns», so Jim Farley (Präsident und CEO der Ford Motor Company). «Die Partnerschaft mit Oreca erfüllt Ford mit Stolz. Wir kehren nach Le Mans zurück, um zu gewinnen, und daraus machen wir kein Geheimnis.»

McLaren mit Dallara und V6-Motor

Die britische Marke McLaren geht einen leicht anderen Weg. Denn sie wird das Chassis vom italienischen Unternehmen Dallara geliefert bekommen. (Dallara arbeitet im Bereich der LMDh-Prototypen noch mit Cadillac und BMW zusammen.) Genauso wie Ford steigt McLaren zur Saison 2027 in die FIA WEC ein. Für Power sorgt im McLaren-Renner ein V6-Turbomotor, der von McLaren Racing und McLaren Automotive designt wurde. Außerdem steht auch das Einsatzteam fest. Dabei handelt es sich um United Autosport, das mit McLaren bereits in der LMGT3-Klasse der FIA WEC unterwegs ist. Der Teamname soll beim LMDh-Programm dann McLaren United AS lauten.

«Die Rückkehr von McLaren Racing in die FIA WEC markiert für uns den Beginn eines neuen und spannenden Kapitels. Wir blicken auf eine lange Tradition in diesem Sport zurück und können es kaum erwarten, den Fans eine exklusive Vorschau auf unseren Rennwagen 2027 zu geben.»

Genesis mit Gabriele Tarquini

Schon 2026 wird die Hyundai-Tochter Genesis in die Hypercar-Klasse kommen. Bei den Koreanern ist schon einige Zeit klar, dass Oreca Partner beim Chassis sein wird - genauso, dass der Rennwagen von einem V8-Motor angetrieben wird. Das Aggregat hat nun kürzlich einen Langstrecken-Test auf dem Prüfstand unternommen. Dazu gibt es eine spannende Besetzung beim Posten des Sportlichen Direktors. Hier wurde der frühere Tourenwagen-Star Gabriele Tarquini verpflichtet.