6h São Paulo: Lynn im Cadillac holt die Pole-Position

Werksfahrer Alex Lynn war in der Hyperpole-Session für den fünften Saisonlauf der Sportwagen-WM (FIA WEC) am schnellsten. Ebenfalls aus Reihe eins startet ein Werks-Porsche 963. Aston Martin in der LMGT3-Klasse vorne.

Im Vorfeld des fünften Saisonlaufs 2025 der FIA WEC deutete sich bereits an, dass Cadillac schnell unterwegs sein würde. In der Hyperpole-Session auf der Strecke in Interlagos kam dann die Bestätigung. Alex Lynn fuhr im V-Series.R eine Zeit von 1:22,570 Minuten und erzielte somit die Pole-Position. Der Brite, der sich ein Auto mit Norman Nato und Will Stevens teilt, hatte bereits zuvor bei den 24h Le Mans den ersten Startplatz eingefahren.

«Es ist klasse, wieder auf der Pole zu stehen», so Lynn. «Es ist ein besonderes Gefühl, den Cadillac auf eine schnelle Runde zu fahren. Ich liebe es, hier in Brasilien zu sein. Die Strecke in São Paulo ist so cool. Es ist eine riesige Ehre - und ich bin wirklich glücklich.»

Auf Platz zwei beendete der zweite Cadillac von Earl Bamber, Sébastien Bourdais und Jenson Button die Hyperpole-Session. Bourdais lag lediglich 0,100 Sekunden hinter Lynn. «Bis zur Hyperpole hatten wir ein wirklich schwieriges Wochenende. Es waren eine Reihe kleiner Fehler, die uns zu einigen Fehleinschätzungen verleiteten. Ich hatte das Gefühl, dass uns das etwas ins Schlingern gebracht hat», meinte der Franzose. «Zum Glück haben wir es bis zur Hyperpole geschafft und jetzt weiß man besser, wo das Auto steht und was es macht. Es hat einfach viel besser für mich geklappt. Glückwunsch an Alex. Wir werden sehen, was im Rennen geht.»

Tatsächlich wird dieser Cadillac aber nicht aus der ersten Reihe losfahren dürfen, da er wegen Behinderung eines Konkurrenten nachträglich um einen Startplatz (also auf P3) nach hinten versetzt wurde. Somit geht Startplatz zwei an den Werks-Porsche von Julien Andlauer und Michael Christensen. Andlauer hatte 0,264 Sekunden Rückstand auf Lynn.

«Wir haben uns über die freien Trainingssessions sehr gut verbessert und das Performance-Potenzial unseres 963 über eine Runde optimiert. Die beiden Cadillac vor uns konnten wir in puncto Rundenzeit nicht schlagen. Auf der Strecke hat das viel Spaß gemacht. Das Rennen steht aber noch bevor. Wir werden uns ordentlich vorbereiten und hoffentlich aufs Podium fahren», erklärte Andlauer.

Rang vier ging mit einem Rückstand von 0,378 Sekunden an den Peugeot 9X8 von Loïc Duval und Malthe Jakobsen. Die Top Fünf komplettierte der BMW M Hybrid V8 von Marco Wittmann, Sheldon van der Linde und René Rast. In der LMGT3-Klasse ging die Pole-Position mit 1:33,849 Minuten an den Aston Martin Vantage AMR LMGT3 von Eduardo Barrichello, Anthony McIntosh und Valentin Hasse-Clot. Start der 6h São Paulo ist am heutigen Sonntag (13. Juli 2025). An dieser Stelle ist aufgeführt, wie die Action im Fernsehen und Stream angeschaut werden kann.