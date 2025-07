Das WEC-Rennen aus São Paulo im Fernsehen und Stream

Der fünfte Saisonlauf der Sportwagen-WM (FIA WEC) 2025 steht an. In Interlagos startet Cadillac von der Pole-Position. So kann die Rennaction im Fernsehen und im Live-Stream über Internet bzw. per App angeschaut werden.

Es ist angerichtet: Am heutigen 13. Juli begeht die Sportwagen-WM (FIA WEC) den fünften Saisonlauf 2025. Schauplatz ist die Strecke in Interlagos. Während der freien Trainings und der Qualifikation haben sich insbesondere Cadillac, Peugeot und Porsche als große Favoriten heraus kristallisiert. Aber die Konkurrenz von Alpine, Aston Martin, BMW, Ferrari und Toyota ist dicht dran. Das verspricht natürlich einiges an Rennspannung.

Start der sechs Stunden von São Paulo ist am heutigen Sonntag (13. Juli 2025) um 16:30 Uhr (MESZ). Das Rennende steht somit gegen 22:30 Uhr (MESZ) zu erwarten. Selbstverständlich kann man sich wieder am heimischen Bildschirm mit der Rennaction versorgen. Das sind Möglichkeiten dafür (alle Infos natürlich ohne Gewähr):

Fernsehen

SPORT1 wird einige Teile des Rennens im TV zeigen. Geplant ist eine Übertagung von 17:00 bis 18:00 Uhr. Noch mehr Action gibt es auf Eurosport. Der Pay-TV-Sender Eurosport2 überträgt zunächst von 15:55 bis 18:45 Uhr. Von 18:45 Uhr bis 23:00 Uhr übernimmt dann Eurosport1.

Stream

Auch im Live-Stream ist die Action aus Interlagos zu sehen. Denn SPORT1 will das Rennen von 16:25 bis 22:45 Uhr auf seiner Website zeigen. Dazu gibt es noch zwei weitere Stream-Möglichkeiten, die jedoch kostenpflichtig sind. So überträgt auch Discovery+ zwischen 16:00 und 23:00 Uhr das Rennen. Außerdem hat die FIA WEC eine eigene kostenpflichtige App, in der die Action gezeigt wird. In der App können verschiedene Pakete gebucht werden. Die App funktioniert in vielen (jedoch ausgewählten) Ländern. In der App wird englisch oder französisch kommentiert. Somit steht einem motorsportlichen Sonntag eigentlich nichts mehr im Wege.