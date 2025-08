Hypercar-Programm von BMW in WEC und IMSA geht weiter

BMW hat nun bestätigt, dass der Einsatz mit dem M Hybrid V8 auch in den kommenden Jahren weitergehen soll. Beim Engagement in der amerikanischen IMSA-Serie soll es aber ein neues Einsatzteam geben.

BMW wird auch in Zukunft weiter im Prototypensport bleiben. Die Marke mit dem Propeller im Logo hat nun verkündet, dass das Programm mit dem M Hybrid V8 in den kommenden Jahren weiterlaufen soll - und dies sowohl in der amerikanischen IMSA-Serie als auch in der Sportwagen-WM (FIA WEC). Ein genaues Jahr, wie lange das Programm nun bestätigt ist, wurde jedoch nicht mitgeteilt.

«Ich freue mich sehr, dass wir unser erfolgreiches Hypercar-Programm langfristig sowohl in der FIA WEC als auch in der IMSA-Serie weiterführen. Wir haben in den vergangenen Jahren viel über unseren BMW M Hybrid V8 gelernt, beachtliche Fortschritte erzielt und uns in beiden Serien im Spitzenfeld etabliert», erklärt Andreas Roos (Leiter BMW M Motorsport). «Entsprechend blicke ich mit viel Vorfreude und Optimismus in die Zukunft, die uns dank der langen Homologationsphase der Fahrzeuge hohe Planungssicherheit bietet.»

Der BMW M Hybrid V8 ist seit 2023 im Rennbetrieb unterwegs. Im ersten Jahr wurde jedoch nur in der amerikanischen IMSA-Serie gefahren. Seit 2024 tritt der BMW parallel auch in der FIA WEC an. Angetrieben wird das Auto von einem V8-Turbomotor mit 4.0 Liter Hubraum. Das Fahrzeug ist nach LMDh-Regeln gebaut. Chassispartner ist Dallara.

In der FIA WEC wird der BMW M Hybrid V8 vom belgischen Team WRT eingesetzt. In der IMSA läuft der Einsatz seit 2023 über das Team RLL. Doch diese Partnerschaft wird zum Ende der laufenden Saison 2025 beendet. «Im Zuge unserer Weichenstellung für die Zukunft haben wir uns entschlossen, unsere Ziele in einer veränderten Konstellation zu verfolgen und den Vertrag mit dem BMW M Team RLL über Renneinsätze in der IMSA-Serie nicht zu verlängern. Ich bedanke mich bei Bobby Rahal und seiner Mannschaft für 17 großartige Jahre», so Roos weiter. Wer den Einsatz in der IMSA übernehmen soll, will BMW zu gegebener Zeit bekanntgeben. In der Favoritenrolle hierfür dürfte wohl das Team WRT sein.