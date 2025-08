Fährt Nick Cassidy bald das Hypercar 9X8 von Peugeot?

Womöglich könnte der Neuseeländer demnächst zum Kader von Peugeot in der Sportwagen-WM (FIA WEC) stoßen. Nick Cassidy war zuletzt für Jaguar in der Formel E unterwegs. In der WEC startete er schon 2022.

Merkwürde Unterhaltung auf Social Media zwischen Peugeot Sport und Nick Cassidy: Über Instagram gratulierte Peugeot Sport dem Neuseeländer zur starken Saison in der FIA Formel E und meinte, dass er nun ja etwas Freizeit habe. Außerdem hätte man ihm einen Flug nach Austin im September gebucht. Gemeinsam wolle man über die Pläne für die WEC 2025 und 2026 sprechen. Cassidy bedankte sich, meinte, dass er die Tickets erhalten habe und es kaum erwarten würde. Am 7. September 2025 findet der nächste Saisonlauf der WEC auf dem Circuit of the Americas in Austin statt.

Die Tatsache, dass ein Werksteam/Hersteller und ein Fahrer sich öffentlich so austauschen, deutet stark darauf hin, dass Cassidy womöglich bald zum Aufgebot von Peugeot in der FIA WEC gehören könnte. Eine offizielle Bestätigung steht aktuell aber noch aus. Cassidy trat bereits 2022 in der FIA WEC an. Damals fuhr er aber nicht im Hypercar, sondern in einem Ferrari in der LMGTE-Am-Klasse.

Sollte Cassidy tatsächlich schon 2025 ins Peugeot-Lenkrad greifen, stellt sich natürlich die Frage, wen er ersetzt. Derzeit werden die beiden 9X8 von Mikkel Jensen, Paul di Resta und Jean-Éric Vergne sowie von Loïc Duval, Malthe Jakobsen und Stoffel Vandoorne pilotiert. Das Hypercar-Programm von Peugeot hat bislang noch nicht die allergrößten sportlichen Erfolge gebracht, während der letzten Rennen war aber ein guter Aufwärtstrend zu sehen.