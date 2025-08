Überblick: Auf diesen Strecken fuhr bislang die WEC

Die Sportwagen-WM bestreitet 2025 bereits ihre 13. Saison. Bislang wurden die Rennen weltweit auf 15 unterschiedlichen Rennstrecken absolviert. SPEEDWEEK.com schaut einmal zurück und zählt auf.

Im Jahre 2012 war es endlich wieder soweit: Eine neue Sportwagen-WM wurde gegründet. Darauf musste 20 Jahre gewartet werden, nachdem die ursprüngliche WM Ende 1992 ziemlich ruhmlos zu Ende ging. In den Zwischenjahren gab es natürlich auch Sportprototypen-Sport - und das in diversen Serien und Formaten, doch eben keine echte WM mit FIA-Stempel. Die WEC ging 2012 letztendlich aus der Le Mans Series und dem ILMC (Intercontinental Le Mans Cup) hervor.

Das erste WEC-Rennen fand gleich an historischer Stelle statt: Der legendären Rennstrecke von Sebring in Florida. Genau dort hatte auch die ursprüngliche WM im März 1953 das Debüt gegeben. Die Premierensaison bestand aus acht Läufen. Nach Sebring ging es noch nach Spa-Francorchamps, Le Mans (der große Langstrecken-Klassiker in Frankreich ist das jährliche Highlight der WEC), Silverstone, Interlagos, Bahrain, Fuji und Shanghai.

Nachdem Sebring jedoch ein großes Durcheinander war (das Rennen zählte auch zur ALMS - es gab viel zu viele Fahrzeugklassen und auch Regel-Wirrwarr) wurde der US-Auftritt für 2013 nach Austin verlegt. Die restlichen sieben Strecken blieben gleich. Für 2014 gab es dann keine weitere Änderung.

Erst 2015 kam eine neue Strecke hinzu. Da mit Porsche und Audi zwei deutsche Marken in der LMP1-Klasse um die Wette fuhren, ging es an den Nürburgring. Das Rennen in der Eifel ersetzte Interlagos im Kalender. Mit Mexico City wurde für 2016 ein neuntes Rennen in den Kalender aufgenommen. Auch die Saison 2017 bestand aus neuen Rennen. Dann folgte jedoch der große Umschwung. Nachdem Audi und Porsche die LMP1-Klasse verlassen hatten, entschieden die WM-Macher den Kalender 2018/19 über zwei Jahre laufen zu lassen. Die sogenannte Super-Season war geboren.

Spa-Francorchamps und Le Mans wurden in dieser siebten Saison zweimal besucht und im März 2019 machte die WEC auch wieder in Sebring Station. Silverstone, Fuji und Shanghai komplettierten den Kalender. Auch die Folgesaison 2019/20 erstreckte sich über die Wintermonate. Aufgrund von Corona musste der Kalender aber ständig angepasst werden. Letztendlich wurde in Silverstone, Fuji, Shanghai, Bahrain, Austin, Spa-Francorchamps, Le Mans und nochmals in Bahrain Gas gegeben.

Für 2021 war es dann wieder vorbei mit langen Saisons. Ein kompakter Spielplan mit sechs Rennen (alle innerhalb des Kalenderjahres) sollte in Angriff genommen werden. Mit Monza und Portimão kamen zwei neue Strecken in den Kalender. Spa-Francorchamps und Le Mans zählten natürlich wieder dazu. Das Finale bildeten zwei Rennen in Bahrain.

Auch 2022 bestand die WEC aus sechs Rennen: Mit Sebring, Spa-Francorchamps, Le Mans, Monza, Fuji und Bahrain waren es jedoch alles «alte Bekannte». Für die Saison 2023 wurde die WM wieder auf sieben Rennen ausgebaut, da Portimão zurück kam. Für 2024 wurde der Kalender dann auf acht Rennen aufgebohrt. Losail in Katar und Imola in Italien kamen hinzu, Interlagos und Austin kamen zurück, Le Mans und Spa-Francorchamps blieben selbstverständlich dabei - genauso wie Fuji und Bahrain. Nicht mehr dabei waren 2024 hingegen Sebring, Monza und Portimão.

Für 2025 blieb der Kalender in Vergleich zu 2024 gleich - sprich Katar, Imola, Spa-Francorchamps, Le Mans, Interlagos, Austin, Fuji und Bahrain. Insgesamt hat die WEC somit 15 Rennplätze angefahren. Europa ist mit Imola, Spa, Le Mans, Silverstone, Nürburgring, Monza und Portimão erwartungsgemäß am stärksten vertreten. Asien sah Fuji, Shanghai, Losail und Bahrain. In Amerika wurde in Austin, Sebring, Mexico City und Interlagos gefahren.

Auch die Strecken für 2026 sind bereits bekannt. Tatsächlich wird an denselben Schauplätzen wie 2024 und 2025 gefahren. Somit kommt vorerst keine neue Rennstrecke hinzu.