Toyota gibt Ausblick auf neues Aussehen des Hypercars

Von Oliver Müller
Zur Saison 2026 der Sportwagen-WM (FIA WEC) soll der Toyota GR010 Hybrid eine neue spektakuläre Aerodynamik bekommen. Das Auto ist bereits seit 2021 im Einsatz und wird somit fit für die Zukunft gemacht.
Toyota ist der große Platzhirsch in der FIA WEC. Die japanische Marke ist bereits seit 2012 in der WM unterwegs und hat unzählige Erfolge eingefahren - zunächst mit dem LMP1 und danach in der Nachfolge-Klasse «Hypercar». In dieser ist Toyota seit 2021 mit dem GR010 Hybrid unterwegs. Das Auto hat seitdem (reglementbedingt) nur recht wenige Updates bekommen. 2023 wurde beispielsweise auf die schmaleren Vorder- und breiteren Hinterreifen umgestellt, um das Hypercar an die LMDh-Boliden anzugleichen.

Für 2026 soll der GR010 Hybrid nun aber eine neue Aerodynamik bekommen - und die sieht richtig spektakulär aus. Das versprechen zumindest erste (noch sehr dunkle) Bilder, die Toyota nun veröffentlicht hat. Zu erkennen ist ein neues Design im Frontbereich und auch der Heckflügel ist nun recht geschwungen.

Grundsätzlich werden wohl einige Hypercars für 2026 eine neue Aerodynamik bekommen. Mitgrund dafür ist, dass die Fahrzeuge über den Winter nochmals neu vermessen werden. Dies geschieht im Windkanal von WindShear, der in Concord (North Carolina) steht.

