Ferrari ehrt seine Weltmeister 2025 im Hauptquartier

Bei der Endurance Award Ceremony direkt neben der Strecke in Fiorano feierte Ferrari einen emotionalen Saison-Ausklang. Die Mythos-Marke hat 2025 in der Sportwagen-WM (FIA WEC) ordentlich abgeräumt.

Großer Bahnhof im Endurance-Hauptquartier von Ferrari: Rennleiter Antonello Coletta lud ein zur eleganten Meisterfeier - und seine Protagonisten kamen allesamt. Nicht nur im nationalen und internationalen GT-Rennsport hat Ferrari in der Saison 2025 mächtig Titel gewonnen, sondern auch auf der ganz großen Motorsport-Bühne. So wurde Ferrari dieses Jahr Marken-Weltmeister in der Sportwagen-WM. Damit nicht genug: Das Werksfahrer-Trio James Calado, Antonio Giovinazzi und Alessandro Pier Guidi holte die Fahrer-WM-Krone. Ein Triumph mit historischer Note. Erstmals seit 1972 (damals mit dem 312 PB) ist Ferrari wieder ganz oben auf dem Langstrecken-Olymp.

Mit den Plätzen eins, zwei (Hanson/Kubica/Ye) und drei (Fuoco/Molina/Nielsen) in der Fahrer-Wertung erlebte Ferrari die perfekte WEC-Saison 2025. Doch die diesjährige Erfolgsgeschichte ist damit noch nicht fertig erzählt. Durch den privat von AF Corse eingesetzten 499P gewann Ferrari mit Phil Hanson, Robert Kubica und Yifei Ye zudem noch die 24 Stunden von Le Mans - sprich das prestigeträchtigste Langstrecken-Rennen der Welt. Das im markant Gelb (auch Giallo Modena genannt) folierte Auto machte damit das Le Mans-Tripple perfekt. Denn auch bereits 2023 und 2024 siegte Ferrari mit dem 499P beim legendären Klassiker in Westfrankreich.

All das veranlasste Ferrari zu einer stilvollen Saisonabschluss-Gala mit Fahrern, Technikern, Managern und Freunden der Marke. Auch 2026 wird Ferrari wieder in der FIA WEC antreten und versuchen, die Triumphe zu wiederholen. Am 499P wurden für 2026 nur minimale Änderungen (ohne sogenannte Joker) vorgenommen. Es ist das Auto, das es im nächsten Jahr zu schlagen gilt.