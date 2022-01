Neue Elektro-Rennserie: Tuning-Gigant Mugen ist dabei

2022 wird erstmals die neue Rennserie E-Xplorer ausgetragen, eine Mischung aus Trial, Enduro und Motocross, die dank Elektromotoren auch mitten in Großstädten stattfinden soll.

In den letzten Jahren kamen immer mehr Rennserien mit Elektrobikes auf, welche aber letztlich nur ein Abklatsch bereits bestehender Sportarten mit Verbrenner-Motoren sind.



E-Xplorer geht einen anderen und frischen Weg. Die Rennen finden On- und Offroad statt, es sind Fahrkünste gefragt, die man auch im Trial, Enduro und Motocross braucht. Aus diesen Sportarten kommen auch die insgesamt 20 Fahrer und Fahrerinnen, die 2022 im fünf Events umfassenden Weltcup antreten werden.

Es wird zehn Teams geben, jeweils bestehend aus einem Mann und einer Frau. Mittelfristig sollen zehn Hersteller jeweils ein Werksteam stellen. Technisch haben die Hersteller kaum Vorgaben: Die Motorräder dürfen nicht mehr als 130 Kilogramm wiegen und müssen über einen Elektroantrieb verfügen.



Die Rennen gehen jeweils über 15 Minuten plus eine Runde und werden im K.-o.-System ausgetragen. Nach der Vorrunde folgen die Halbfinals und letztlich das entscheidende Finale.

Die Austragungsorte und Teilnehmer werden demnächst bekanntgegeben, als erster Hersteller hat sich der japanische Tuning-Gigant Mugen verpflichtet. Die Geschichte von Mugen beginnt 1973, seither haben sich die eng mit Honda verbandelten Japaner im Automobil- und Motorradrennsport einen hervorragenden Namen gemacht. In der Formel 1 wurden ebenso große Erfolge erzielt wie in der Super Formula, bei den Sportscars und bei der TT auf der Insel Man. Mugen, heute unter dem Namen M-Tec unterwegs, hat sich bei der TT in der Elektro-Klasse als Nummer 1 etabliert.

E-Xplorer Chief Executive Officer Valentin Guyonnet geht davon aus, dass sich schon bald alle großen Motorradhersteller auch im Elektro-Racing und in seiner Serie engagieren werden. In der seit 2019 ausgetragenen MotoE im Rahmen von MotoGP kommen bis Ende 2022 Bikes von Energica zum Einsatz, dann wird Ducati übernehmen.