Neuer Ferrari von Vettel & Leclerc: 11. Februar 2020

​Ferrari-Teamchef Mattia Binotto hat in Maranello verraten, wann wir den 2020er Ferrari von Sebastian Vettel und Charles Leclerc zu sehen bekommen: am 11. Februar, acht Tage vor Beginn der Wintertests.

Als erster Formel-1-Rennstall hat Ferrari bestätigt, wann wir das 2020er Rennauto zu sehen bekommen: Der nächstjährige Wagen von Sebastian Vettel und Charles Leclerc wird am 11. Februar enthüllt, also acht Tage vor dem Beginn der Wintertests auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya in Spanien.

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto hat den Termin anlässlich einer Medienrunde in Maranello bestätigt. Dabei sagte der Italiener: «Wir werden recht früh präsentieren, vielleicht sogar vor allen Anderen.»

Normalerweise wird bist zur letzten Minute entwickelt, manchmal werden die Autos erst in der Nacht vor einem Präsentationstermin zusammengesetzt. Das gilt auch für Ferrari. Wieso also dieses Mal der frühe Termin? Binotto sagt: «Wir ziehen die Enthüllung deshalb vor, weil wir nachher noch ein intensives Prüfstandsprogramm haben, bevor es nach Spanien geht.»



Mit anderen Worten: Der 2020er Ferrari soll zuerst tagelang auf den so genannten Sieben-Stempel-Prüfstand, auf welchem ein GP-Renner so durchgeschüttelt und -gerüttelt wird wie auf einer Rennstrecke. In die Prüfstände lassen sich die an der Rennstrecke gesammelten Daten einspeisen, die Fahrwerksbewegungen entsprechen den Bewegungen des Autos auf der Bahn, nur die Fliehkräfte lassen sich nicht simulieren.



Ferrari will das Wintertestprogramm so gut vorbereitet wie möglich beginnen. Diesen Prüfstandtests kommt 2020 noch grössere Bedeutung zu, weil das Wintertestprogramm von acht auf sechs Tage beschränkt worden ist.



Ferrari wird auch 2020 mit matt-roter Lackierung fahren. Wie der Wagen heissen wird, das sei erst am 11. Februar verraten. Der 2019er Renner hiess SF90 (für Scuderia Ferrari und 90 Jahre Firmenbestehen).



Ferrari jagt 2020 den ersten Fahrer-WM-Titel seit Kimi Räikkönen 2007 und den ersten Konstrukteurs-Pokal seit 2008. Mattia Binotto: «Titelgewinner Mercedes ist automatisch der Favorit für 2020. Wir sind die Herausforderer.»

Der Formel-1-Kalender 2020

Präsentationen

11. Februar: Ferrari



Wintertests

19.–21. Februar: Montmeló, Circuit de Barcelona-Catalunya/E

26.–28. Februar: Montmeló, Circuit de Barcelona-Catalunya/E



Rennen

15. März: Melbourne, Albert Park Circuit/AUS

22. März: Bahrain, Bahrain International Circuit/BRN

5. April: Hanoi, Street Circuit Hanoi/VN

19. April: Shanghai, Shanghai International Circuit/RCH

3. Mai: Zandvoort, Circuit Park Zandvoort/NL

10. Mai: Montmeló bei Barcelona, Circuit de Barcelona-Catalunya/E

24. Mai: Monte Carlo, Circuit de Monaco/MC

7. Juni Aserbaidschan, Baku City Circuit/AZ

14. Juni: Montreal, Circuit Gilles Villeneuve/CDN

28. Juni: Le Castellet, Circuit Paul Ricard/F

5. Juli: Spielberg, Red Bull Ring/A

19. Juli: Silverstone, Silverstone Circuit/GB

2. August: Mogyoród bei Budapest, Hungaroring/H

30. August: Francorchamps, Circuit de Spa-Francorchamps/B

6. September: Monza, Autodromo Nazionale/I

20. September: Singapur, Marina Bay Street Circuit/SGP

27. September: Sotschi, Sochi Autodrom/RUS

11. Oktober: Suzuka, Suzuka Circuit/J

25. Oktober: Austin, Circuit of the Americas/USA

1. November: Mexico City, Autódromo Hermanos Rodríguez/MEX

15. November: São Paulo, Autódromo José Carlos Pace/BR

29. November: Abu Dhabi, Yas Marina Circuit/UAE