Formel 1

Vietnam-GP: Wieso das Pisten-Layout geändert wurde

​Am 5. April 2020 erlebt die Formel 1 eine Premiere: Erster Grand Prix von Vietnam. Die Organisatoren verraten, wieso eine zusätzliche Kurve beigefügt wurde, die Rennstrecke ist neu 5,607 km lang.

In Hanoi wird auf Hochtouren gearbeitet – im kommenden Frühling findet der erste Grosse Preis von Vietnam statt, am 5. April, als dritter WM-Lauf der Saison 2020, nach Australien und Bahrain. Derzeit wird die Piste asphaltiert. Inzwischen haben die Organisatoren Grafiken der alten und neuen Pistenführung veröffentlicht. Denn an sich war der Kurs auf 22 Kurven ausgelegt, nun ist jedoch eine Kurve hinzugekommen. Wieso eigentlich?

«Auf Anregung der FIA und der Formel-1-Führung haben wir die letzte Pistenpassage leicht geändert», sagt Le Ngoc Chi, COE der Vietnam Grand Prix Corporation. «Bei uns steht die Sicherheit im Zentrum, dann wollen wir natürlich eine Piste liefern, auf welcher spannender Sport möglich ist, eine Strecke auch, welche die Fahrer interessant finden.»

Daher ist im letzten Pistenteil eine Kurve hinzugefügt worden. Le Ngoc Chi: «Wir wollten uns auch besser den geographischen Gegebenheiten anpassen. Kurve 23 kurz vor Start und Ziel ist eine Links, die auf 15 Meter Breite aufmacht.»

Durch die eine Kurve mehr ist die Strecke nun 5,607 km lang (nicht mehr 5,565 km), keine Formel-1-Bahn weist mehr Kurven auf, Singapur kommt ebenfalls auf 23 Kurven.



Mit der Umsetzung ist die vietnamesische Geschäftsgruppe Vingroup betraut, einen Mischkonzern mit 40.000 Mitarbeitern unter Leitung des reichsten Menschen von Vietnam, Pham Nhat Vuong. Die Vingroup hat für das Rennen die «Vietnam Grand Prix Corporation» gegründet, die mit dem Tagesgeschäft betraut ist. Le Ngoc Chi, Vorstandsvorsitzende der «Vietnam Grand Prix Corporation», ist mit einer Delegation nach Abu Dhabi gekommen, sie hatte zuvor schon die Rennen in Melbourne, Monte Carlo und Singapur besucht. Sie sagt: «Das Ziel unseres Grand Prix ist klar – wir wollen unser Land, unsere Stadt, unsere Kultur, unsere Wirtschaft, unsere Menschen der Welt präsentieren.»



2018 sind 15,5 Millionen Touristen aus dem Ausland nach Vietnam gekommen. Le Ngoc Chi: «Wir wünschen uns möglichst viele Besucher, am ersten Wochenende wollen wir 300.000 Fans zu Gast haben. Wir versprechen uns sehr viel von Mund-zu-Mund-Propaganda. Das ist mehr wert als jede Werbekampagne.»



Vietnam hat einen Vertrag für zehn Ausgaben des Formel-1-Laufs erhalten, angeblich für eine Antrittsgebühr von 60 Millionen US-Dollar pro Rennen. Diese Zahl wird von Chase Carey und den Vietnamesen weder bestätigt noch dementiert.



Gut für Vietnam-GP-Besucher: Das kostengünstigste Eintages-Ticket ist bereits für umgerechnet 40 Euro zu haben, das kostet in Singapur mehr als das Doppelte.





Der Formel-1-Kalender 2020

Wintertests

19.–21. Februar: Montmeló, Circuit de Barcelona-Catalunya/E

26.–28. Februar: Montmeló, Circuit de Barcelona-Catalunya/E

Rennen

15. März: Melbourne, Albert Park Circuit/AUS

22. März: Bahrain, Bahrain International Circuit/BRN

5. April: Hanoi, Street Circuit Hanoi/VN

19. April: Shanghai, Shanghai International Circuit/RCH

3. Mai: Zandvoort, Circuit Park Zandvoort/NL

10. Mai: Montmeló bei Barcelona, Circuit de Barcelona-Catalunya/E

24. Mai: Monte Carlo, Circuit de Monaco/MC

7. Juni Aserbaidschan, Baku City Circuit/AZ

14. Juni: Montreal, Circuit Gilles Villeneuve/CDN

28. Juni: Le Castellet, Circuit Paul Ricard/F

5. Juli: Spielberg, Red Bull Ring/A

19. Juli: Silverstone, Silverstone Circuit/GB

2. August: Mogyoród bei Budapest, Hungaroring/H

30. August: Francorchamps, Circuit de Spa-Francorchamps/B

6. September: Monza, Autodromo Nazionale/I

20. September: Singapur, Marina Bay Street Circuit/SGP

27. September: Sotschi, Sochi Autodrom/RUS

11. Oktober: Suzuka, Suzuka Circuit/J

25. Oktober: Austin, Circuit of the Americas/USA

1. November: Mexico City, Autódromo Hermanos Rodríguez/MEX

15. November: São Paulo, Autódromo José Carlos Pace/BR

29. November: Abu Dhabi, Yas Marina Circuit/UAE