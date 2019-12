Formel 1

Rennkilometer 2019: Sebastian Vettel (Ferrari) 14.!

​​SPEEDWEEKipedia: Leser fragen, wir finden die Antwort. Heute: Konstanz ist eine Voraussetzung, um in der Formel-1-WM gut abzuschneiden. Da sieht es für Ferrari-Star Sebastian Vettel düster aus.

Die Tifosi hofften vergeblich: Die guten Leistungen beim Wintertest waren trügerisch, das Sommerhoch reichte nicht, um Sebastian Vettel oder Charles Leclerc in die Nähe der WM-Titel zu bringen: Fahrer-Weltmeister wurde einmal mehr Lewis Hamilton, Mercedes verteidigte erfolgreich den Konstrukteurs-Pokal, Ferrari wurde Zweiter. In der Fahrer-WM mussten sich die Ferrari-Fahrer Charles Leclerc und Sebastian Vettel anstellen – sie wurden hinter dem Mercedes-Duo Lewis Hamilton und Valtteri Bottas sowie hinter Max Verstappen (Red Bull Racing-Honda) WM-Vierter und WM-Fünfter.

Unser Leser Frank Faerber aus Hamm möchte dazu wissen: «Führt die Formel 1 eigentlich eine Statistik, wie es in Sachen zurückgelegter Runden 2019 ausgesehen hat? Mich würde interessieren, ob eine solche Liste den WM-Stand widerspiegelt.»

Die Formel 1 selber geht mit Statistiken eher sparsam um, aber natürlich haben wir das rasch hochgerechnet. Zunächst einmal als Grundlage die Reihenfolge in der Fahrer-Weltmeisterschaft:



1. Lewis Hamilton 413 Punkte

2. Valtteri Bottas 326

3. Max Verstappen 278

4. Charles Leclerc 264

5. Sebastian Vettel 240

6. Carlos Sainz 96

7. Pierre Gasly 95

8. Alexander Albon 92

9. Daniel Ricciardo 54

10. Sergio Pérez 52

11. Lando Norris 49

12. Kimi Räikkönen 43

13. Daniil Kvyat 37

14. Nico Hülkenberg 37

15. Lance Stroll 21

16. Kevin Magnussen 20

17. Antonio Giovinazzi 14

18. Romain Grosjean 8

19. Robert Kubica 1

20. George Russell 0



Und jetzt sehen Sie sich mal in Ruhe an, welche Reihenfolge bei den gefahrenen Rennrunden 2019 entsteht:



1. Hamilton 1262 Runden (= 100 Prozent)

2. Albon 1245

3. Gasly 1234

4. Bottas 1233

5. Räikkönen 1224

6. Giovinazzi 1211

7. Stroll 1211

8. Kvyat 1194

9. Magnussen 1187

10. Hülkenberg 1182

11. Russell 1182

12. Verstappen 1180

13. Kubica 1179

14. Vettel 1178

15. Pérez 1169

16. Leclerc 1156

17. Sainz 1133

18. Ricciardo 1120

19. Norris 1102

20. Grosjean 1043 (82,65)



Unglaublich, aber wahr: Nur Weltmeister Hamilton (der als einziger Fahrer sämtliche 2019er Rennrunden gefahren hat) steht noch auf dem gleichen Platz!



Die Stars Verstappen, Vettel und Leclerc schaffen es nicht mal in die Top-Ten. Auffallend auch das schwache Abschneiden von McLaren. Zur Vervollständigung hier die beiden Ranglisten der Rennställe:



Kontrukteurs-Pokal

1. Mercedes 739 Punkte

2. Ferrari 504

3. Red Bull Racing 417

4. McLaren 145

5. Renault 91

6. Toro Rosso 85

7. Racing Point 73

8. Alfa Romeo-Sauber 57

9. Haas 28

10. Williams 1



Zurückgelegte Runden

1. Mercedes 2495

2. Alfa Romeo-Sauber 2435

3. Toro Rosso 2432

4. Red Bull Racing 2421

5. Racing Point 2380

6. Williams 2361

7. Ferrari 2334

8. Renault 2302

9. McLaren 2235

10. Haas 2230