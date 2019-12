Formel 1

Mercedes-Stratege Vowles: Lob für Hamilton und Rossi

James Vowles erklärte während des MotoGP-Tests von Champion Lewis Hamilton: «Ich bin unglaublich stolz auf das, was er mit dem Bike schafft.» Auch für Valentino Rossi gab es nette Worte vom Mercedes-Chefstrategen.

Der Platztausch von Lewis Hamilton und Valentino Rossi sorgt auch Tage nach dem Valencia-Test der beiden Motorsport-Ikonen für Schlagzeilen – nicht zuletzt, weil erst zwei Tage lang Funkstille herrschte, bevor die ersten Bilder und Videos im Netz auftauchten. Die erste Aufregung gab es schon davor, erst berichteten italienische Medien von einem Ausrutscher des sechsfachen F1-Weltmeisters auf der Yamaha M1.

Daraufhin betonte Hamilton auf Instagram, dass es nicht das geringste Problem gab, was viele als Dementi für die Schlagzeilen der Italiener verstanden. Doch kurz darauf bestätigte der Mercedes-Star selbst bei Sky Italia: «Das Bike ist wirklich nicht einfach zu fahren. Ich hatte einen kleinen Ausrutscher damit, aber abgesehen davon habe ich es an einem Stück zurückgebracht. Ich habe einfach Schritt für Schritt dazugelernt, aber es die Lernkurve war sehr steil.»

Der 84-fache GP-Sieger wagte sich auch zusammen mit Rossi auf die Piste und schwärmte hinterher: «Danke, es war eine Ehre mit dir auf der Strecke zu sein. So cool, die Legende vor mir zu sehen.» Dafür erntete er von Rossi ein anerkennendes Schulterklopfen und ein Lob: «Das war perfekt», erklärte der neunfache Motorrad-Weltmeister.

Auch James Vowles war begeistert. Der Mercedes-Chefstratege erklärte noch während des Tests: «Ich denke, beide Jungs hatten eine Vorstellung davon, was sie erreichen können. Und beide sind auf dem besten Weg, das auch zu schaffen. Bei Lewis wird das etwas schwieriger, denn du brauchst eigentlich einen anderen Motorrad-Piloten da draussen, der dir den Weg weist. Bei Valentino sehe ich, was er versucht und ich bin mir sicher, dass er sehr zufrieden sein wird. Ich bin unglaublich stolz auf das, was Lewis mit mit dem Bike schafft.»