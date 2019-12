Formel 1

Pietro Fittipaldi (Haas): 2020 in der Super Formula

Der diesjährige Haas-Testfahrer Pietro Fittipaldi hat sich einen Platz in der japanischen Super Formula gesichert. Der Enkel der GP-Legende Emerson Fittipaldi hofft auch auf Freitagseinsätze mit dem US-Team.

In diesem Jahr trat Haas-Testfahrer Pietro Fittipaldi in keiner Formelsport-Serie an, der 23-jährige Brasilianer bestritt stattdessen die DTM-Saison für Audi und schloss diese auf dem 15. Gesamtrang ab. Nebenbei sammelte er als Testfahrer für den Formel-1-Rennstall des amerikanischen Unternehmers Gene Haas Erfahrungskilometer im VF-19, den er in Spanien, Bahrain und Abu Dhabi steuern durfte.

«Ich habe im ersten Jahr, in dem ich direkt mit einem Formel-1-Team gearbeitet habe, wirklich viel gelernt und würde gerne mit Haas weitermachen», erklärte der Enkel des grossen Emerson Fittipaldi in Abu Dhabi. «Natürlich würde ich gerne auch im nächsten Jahr an Bord bleiben», verriet Pietro ausserdem. Und er stellte klar: «Ich will in den Formelsport zurückkehren, denn mein Ziel ist immer noch der Formel-1-Aufstieg.»

Das Comeback ist nun besiegelt denn Fittipaldi wird im nächsten Jahr in der hart umkämpften japanischen Super Formula Serie für das B-Max/Motopark antreten. Dies gibt ihm die Möglichkeit, weitere Punkte für seine Superlizenz zu erkämpfen, die er für den Formel-1-Aufstieg braucht. Der Nachwuchspilot betonte: «Mir fehlen noch vier Punkte, die ich so schnell wie möglich sammeln will.»

Diese könnte es etwa für Teilnahmen an den Freitagstrainings geben, auf die Fittipaldi angesichts der Testbeschränkungen und der wertvollen Punkte hofft. «Wenn ich im nächsten Jahr vier Mal im ersten Training ausrücken darf, habe ich die nötigen Punkte für die Superlizenz, aber es gibt auch andere Wege, diese Punkte zu holen. Wichtig ist, dass ich sie bekomme», erklärte Fittipaldi entschlossen.