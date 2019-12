Formel 1

Bester F1-Rookie 2019: Fans ehren Lando Norris

McLaren-Talent Lando Norris darf sich freuen: Der WM-Elfte wurde von den Formel-1-Fans in einer Online-Abstimmung zum Rookie des Jahres gewählt. Der offizielle FIA-Preis in dieser Kategorie ging aber an Alex Albon.

Die offizielle FIA-Trophäe für den Rookie des Jahres durfte vergangene Woche Red Bull Racing-Aufsteiger Alex Albon entgegennehmen. Der 23-jährige Londoner hat auch eine beachtliche erste Formel-1-Saison hinter sich: Nach seiner überraschenden Beförderung zur Red Bull-Nachwuchsschmiede Toro Rosso sammelte er für den Rennstall aus Faenza in den ersten zwölf Saisonläufen 16 WM-Zähler.

Albon schaffte es bereits beim zweiten Grand Prix des Jahres in Bahrain als Neunter in die Punkte, auch beim darauffolgenden Rennen in China gehörte er als Zehnter noch zur Top-10. Im prestigeträchtigen Saisonlauf in Monte Carlo durfte er den achten Platz feiern und auf dem Hockenheimring gab es mit dem sechsten Platz das vorläufige Highlight vor der Sommerpause, vor der er noch einen weiteren Top-10-Platz in Ungarn erzielte.

Das reichte, um die Red Bull-Entscheidungsträger zu überzeugen, dem Formel-1-Neuling das Red Bull Racing-Cockpit von Pierre Gasly zu überlassen. Der Franzose, der unter den Erwartungen geblieben war, wurde zu Toro Rosso zurückgeschickt. Auch in der Folge schaffte es Albon, mit starken Auftritten auf sich aufmerksam zu machen. Bis auf das Rennen in Interlagos, wo ihn Lewis Hamilton in einen Dreher zwang, beendete er alle restlichen WM-Läufe des Jahres in den Punkten und erreichte damit den achten Tabellenplatz.

Auch Lando Norris hat eine beachtliche erste Saison in der Königsklasse erlebt. Das McLaren-Eigengewächs gehörte in elf der 21 Rennen zu den schnellsten Zehn, in der WM-Tabelle verpasste er die Top-10 als Elfter nur knapp. Am ende waren es drei WM-Zähler, die ihn vom zehntplatzierten Routinier Sergio Pérez trennten.

Trösten darf sich Norris mit dem Fan-Preis für den Titel «Rookie des Jahres». Denn auf der offiziellen Formel-1-Website wurden die Formel-1-Anhänger gebeten, für ihren Lieblingsneuling abzustimmen. Und sie entschieden sich mit deutlicher Mehrheit für Norris. Der 20-jährige Brite bekam 66.240 der insgesamt 86.992 Stimmen, was rund 76 Prozent entspricht.

Für Senkrechtstarter Albon stimmten 13.582 Fans und damit 16 Prozent, während sich Williams-Rookie George Russell mit 7.100 Stimmen bzw. 8 Prozent begnügen musste. Letzterer blieb der einzige Fahrer im F1-Feld, der 2019 keine Punkte holte, allerdings musste er auch im unterlegenen Williams ausrücken. Der Mercedes-Junior kämpfte dennoch tapfer und setzte sich im Qualifying-Duell gegen Robert Kubica mit 21:0 durch.