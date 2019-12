Formel 1

Ferrari: Charles Leclerc bleibt bis Ende 2024!

​Der traditionsreiche Ferrari-Rennstall setzt ganz auf den jungen Monegassen Charles Leclerc: Der Vertrag des zweifachen Grand-Prix-Siegers ist vorzeitig bis Ende 2024 verlängert worden!

Ferrari lässt sich das Ausnahmetalent Charles Leclerc nicht wegschnappen: Die Italiener bestätigen, dass der Vertrag mit dem 22jährigen Monegassen vorzeitig verlängert worden ist – bis Ende 2024. Leclerc ist seit dem Jahr 2016 Mitglied der Ferrari-Fahrerakademie.

Leclerc hat das in ihn gesetzte Vertrauen voll und ganz bestätigt: Kein Formel-1-Fahrer hat 2019 mehr Pole-Positions errungen als Charles Leclerc, nur Hamilton kann mehr beste Rennrunden vorweisen, nur Hamilton und Bottas standen öfter auf dem Podest.

Nach der Sommerpause gewann Leclerc seinen ersten Formel-1-WM-Lauf, in Spa-Francorchamps, eine Woche später doppelte er beim grandiosen Heimsieg von Ferrari in Monza nach. Es war das erste Mal seit neun Jahren (Fernando Alonso 2010), dass Ferrari auf heimischem Boden gewinnen konnte

Charles Leclerc sagt zur Vertragsverlängerung: «Ich bin sehr glücklich, dass ich bei Ferrari bleiben werde. Mein erstes Jahr in Rot war wirklich traumhaft. Ich kann es kaum erwarten, meine Arbeit in Maranello fortzusetzen.»



Ferrari-Teamchef Mattia Binotto fügt hinzu: «Mit jedem Rennen in diesem Jahr wurde bei uns der Wunsch inniger, unseren Vertrag mit Charles zu verlängern. Nun wissen wir, dass wir die kommenden fünf Jahre mit ihm arbeiten werden, das zeigt, welche starke gegenseitige Verbindung herrscht zwischen Leclerc und Ferrari.»



«Charles gehört seit 2016 zur Ferrari-Familie, und wir sind überaus stolz darauf, welche Ergebnisse wir mit den jungen Piloten feiern dürfen. Ich bin sicher, Charles Leclerc wird viele neue Seiten in der Geschichte von Ferrari schreiben.»



Charles Leclerc gewann 2016 die GP3-Meisterschaft, 2017 den Formel-2-Titel, beides im ersten Anlauf, 2018 bestätigte Ferrari, dass er ab Melbourne 2019 im zweiten Werksauto neben Sebastian Vettel sitzen würde. Die erste Formel-1-Saison hat Leclerc auf Rang 13 abgeschnitten, in Diensten von Alfa Romeo-Sauber. In der Saison 2019 platzierte er sich vor seinem Stallgefährten Sebastian Vettel auf WM-Schlussrang 4.