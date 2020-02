Formel 1

F1-Präsentationen 2020: Ferrari macht den Anfang

Das Haas-Team hat den GP-Fans bereits die ersten computergenerierten Bilder des 2020er-Renners gezeigt, doch die erste echte Präsentation steht am 11. Februar mit der Ferrari-Enthüllung an.

Nicht mal mehr zwei Wochen dauert es, bis die GP-Teams und ihre Stars auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya erstmals ihre neuen Renner für die anstehende Saison ausprobieren dürfen, und noch vor dem Startschuss zu den diesjährigen Testfahrten stehen einige Präsentationstermine auf dem Programm.

Das erste 2020er-Auto durften die F1-Fans bereits bewundern: Haas veröffentlichte in dieser Woche einige Computer-Bilder des neuen Renners, der in den alten Haas-Farben Grau, Schwarz und Rot glänzt. Den echten Renner enthüllen Romain Grosjean und Kevin Magnussen allerdings erst am Morgen vor dem Start der Vorsaisontests am 19. Februar. Auch Alfa Romeo Racing hat sich für diesen späten Termin entschieden.

Bereits am 11. Februar um 18.30 Uhr lässt Ferrari die Hüllen fallen. Das Team aus Maranello hat für die Präsentation einen ganz besonderen Art gewählt, der neue Dienstwagen von Charles Leclerc und Sebastian Vettel wird im historischen Romolo-Valli-Theater in Reggio Emilia zum ersten Mal in der Öffentlichkeit gezeigt. Dank Online-Stream können die Fans live dabei sein.

Tags darauf stehen mit Renault in Paris und Red Bull Racing-Honda in Silverstone gleich zwei Präsentationstermine auf dem Programm, bevor McLaren dem Beispiel am 13. Februar im Werk in Woking folgt. Am Valentinstag gibt es für die GP-Liebhaber dank der Streckenpremiere des neuen Silberpfeils in Silverstone und der Enthüllung von AlphaTauri (bisher Toro Rosso) in Salzburg erneut zwei neue Renner zu sehen, genauso wie am 17. Februar, wenn Racing Point in Österreich und Williams im Netz die Hüllen fallen lassen.

Die Formel-1-Termine 2020

Präsentationen und Roll-outs

11. Februar: Ferrari (Reggio Emilia)

12. Februar: Renault (Paris)

12. Februar: Red Bull Racing-Honda (Silverstone)

13. Februar: McLaren (Woking)

14. Februar: AlphaTauri (Salzburg)

14. Februar: Mercedes (Silverstone)

17. Februar: Racing Point (Mondsee)

17. Februar: Williams (online)

19. Februar: Alfa Romeo Sauber (Barcelona)

19. Februar: Haas (Barcelona)



Wintertests

19.–21. Februar: Montmeló, Circuit de Barcelona-Catalunya/E

26.–28. Februar: Montmeló, Circuit de Barcelona-Catalunya/E



Rennen

15. März: Melbourne, Albert Park Circuit/AUS

22. März: Bahrain, Bahrain International Circuit/BRN

5. April: Hanoi, Street Circuit Hanoi/VN

19. April: Shanghai, Shanghai International Circuit/RCH

3. Mai: Zandvoort, Circuit Park Zandvoort/NL

10. Mai: Montmeló bei Barcelona, Circuit de Barcelona-Catalunya/E

24. Mai: Monte Carlo, Circuit de Monaco/MC

7. Juni Aserbaidschan, Baku City Circuit/AZ

14. Juni: Montreal, Circuit Gilles Villeneuve/CDN

28. Juni: Le Castellet, Circuit Paul Ricard/F

5. Juli: Spielberg, Red Bull Ring/A

19. Juli: Silverstone, Silverstone Circuit/GB

2. August: Mogyoród bei Budapest, Hungaroring/H

30. August: Francorchamps, Circuit de Spa-Francorchamps/B

6. September: Monza, Autodromo Nazionale/I

20. September: Singapur, Marina Bay Street Circuit/SGP

27. September: Sotschi, Sochi Autodrom/RUS

11. Oktober: Suzuka, Suzuka Circuit/J

25. Oktober: Austin, Circuit of the Americas/USA

1. November: Mexico City, Autódromo Hermanos Rodríguez/MEX

15. November: São Paulo, Autódromo José Carlos Pace/BR

29. November: Abu Dhabi, Yas Marina Circuit/UAE