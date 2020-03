Formel 1

Sebastian Vettel: Karriereende? «Keine Anzeichen»

Sebastian Vettel ist entspannt. Es ist die nicht von der Hand zu weisende Erfahrung aus 14 Jahren Formel 1, die den Heppenheimer vergleichsweise locker an das Thema herangehen lässt.

Denn den neuen Vertrag schiebt er auf seiner Todo-Liste erst einmal nach hinten. Auch wenn damit seine Zukunft kurz vor dem Saisonstart weiterhin unklar ist, denn sein Kontrakt läuft nach der Saison aus.

«Gerade sind wir mit anderen Dingen beschäftigt. Für mich ändert sich eh nichts. Wir wissen, was wir wollen, was wir erreichen wollen und wo wir derzeit stehen», sagte er und betonte, das Thema sei «null» in seinem Kopf.

Teamchef Mattia Binotto ließ durchblicken, dass Vettel sich offenbar auch keinen großen Kopf machen muss. «Wir sagen mit Bestimmtheit: Sebastian Vettel ist unsere erste Wahl. Die Verhandlungen laufen, eine Vertragsverlängerung mit ihm hat Priorität. Aber das ist nicht alleine unsere Entscheidung. Im Mittelpunkt stehen jetzt das Auto, die Testfahrten, die ersten Rennen. Für den Rest – samt Vertragsverhandlungen – bleibt genug Zeit», sagte Binotto.

Sorgen macht sich Vettel keine, was seine Zukunft betrifft. Und an ein Karriere-Ende, wie während des sportlich schwierigen Jahres 2019 oft spekuliert wurde, denkt er nicht.

«Es gibt keine Anzeichen und keinen Grund, warum ich nicht weitermachen könnte oder sollte», sagte er der Sport Bild. Er sei in der Winterpause «zu dem Entschluss gekommen, dass ich das auf jeden Fall noch will und dass ich Spaß daran habe», sagte der viermalige Weltmeister.

«Ich glaube jetzt nicht, dass ich Angst haben muss, dass ich nächstes Jahr nicht mehr dabei sein kann oder darf. Ich bin überzeugt, dass ich meine Leistung bringen werde, der Rest wird sich dann zeigen», sagte der 32-Jährige.

Er mache sich deshalb keinen Extra-Stress oder sei zusätzlich unter Druck», so Vettel. Aber ich will es mir selbst beweisen», sagte er. Und das bei Ferrari, denn die Roten sind für ihn immer noch besonders, auch im sechsten Jahr noch. «Ich glaube einfach, dass es das bedeutendste Team in der Formel 1 ist. Hier zu gewinnen fühlt sich anders an als woanders», sagte Vettel.

Formel-1-Wintertests 2020

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W11, 1:15,732, Fr21 C5

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:16,269, Fr28 C4

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault RS20, 1:16,276, Fr28 C5

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF1000, 1:16,360, Fr28 C5

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W11, 1:16,410, Fr28 C5

6. Esteban Ocon (F), Renault RS20, 1:16,433, Fr28 C5

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point RP20-Mercedes, 1:16,634, Fr28 C3

8. Carlos Sainz (E), McLaren MCL35-Renault, 1:16,820, Fr28 C4

9. Sebastian Vettel (D), Ferrari SF1000, 1:16,841, Do27 C5

10. George Russell (GB), Williams FW43-Mercedes, 1:16,871, Fr28 C5

11. Daniil Kvyat (RU), AlphaTauri AT01-Honda, 1:16,914, Fr28 C4

12. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:16,942, Do27 C5

13. Romain Grosjean (F), Haas VF-20-Ferrari, 1:17,037, Fr28 C4

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,066, Do27 C5

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:17,091, Do20 C5

16. Lance Stroll (CDN), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,118, Do27 C3

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43-Mercedes, 1:17,313, Do27 C5

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:17,469, Fr21 C5

19. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-20-Ferrari, 1:17,495, Fr28 C4

20. Alex Albon (T), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,550, Mi26 C2

21. Lando Norris (GB), McLaren MCL35-Renault, 1:17,573, Do27 C3



Reifenmischungen von Pirelli: C1 (hart) bis C5 (extraweich)



Mi19 = Mittwoch, 19. Februar

Do20 = Donnerstag, 20. Februar

Fr21 = Freitag, 21. Februar

Mi26 = Mittwoch, 26. Februar

Do27 = Donnerstag, 27. Februar

Fr28 = Freitag, 28. Februar





Barcelona-Test, Tag 6 (28. Februar)

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W11, 1:16,196 (76 Runden) C5

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:16,269 (44) C4

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault RS20, 1:16,276 (65) C5

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF1000, 1:16,360 (177) C5

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W11, 1:16,410 (90) C5

6. Esteban Ocon (F), Renault RS20, 1:16,433 (71) C4

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point RP20-Mercedes, 1:16,634 (153) C3

8. Carlos Sainz (E), McLaren MCL35-Renault, 1:16,820 (159) C4

9. George Russell (GB), Williams FW43-Mercedes, 1:16,871 (143) C5

10. Daniil Kvyat (RU), AlphaTauri AT01-Honda, 1:16,914 (158) C3

11. Romain Grosjean (F), Haas VF-20-Ferrari, 1:17,037 (86) C4

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:17,415 (115) C3

13. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-20-Ferrari, 1:17,495 (26) C4

14. Alex Albon (T), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,803 (59) C2





Barcelona-Test, Tag 5 (27. Februar)

1. Sebastian Vettel (D), Ferrari SF1000, 1:16,841 (145 Runden) C5

2. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,066 (139) C5

3. Lance Stroll (CDN), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,118 (130) C3

4. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43-Mercedes, 1:17,313 (160) C5

5. Lando Norris (GB), McLaren MCL35-Renault, 1:17,573 (113) C3

6. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,738 (31) C2

7. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W11, 1:17,985 (47) C3

8. Esteban Ocon (F), Renault RS20, 1:18,013 (37) C4

9. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-20-Ferrari, 1:18,225 (111) C3

10. Alex Albon (T), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:18,393 (61) C2

11. Daniel Ricciardo (AUS), Renault RS20, 1:18,395 (59) C3

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:19,670 (92) C3

13. Lewis Hamilton (AUS, Mercedes W11, 1:22,425 (14) C3





Barcelona-Test, Tag 4 (26. Februar)

1. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:16,942 (53 Runden) C5

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,347 (84) C3

3. Sergio Pérez (MEX), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,428 (48) C3

4. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,456 (61) C3

5. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,540 (25) C4

6. Alex Albon (T), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,550 (29) C2

7. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W11, 1:17,562 (89) C2

8. Lance Stroll (CDN), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,787 (43) C3

9. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W11, 1:18,100 (90) C3

10. Sebastian Vettel (D), Ferrari SF1000, 1:18,113 (84) C3

11. Daniel Ricciardo (AUS), Renault RS20, 1:18,214 (53) C2

12. Carlos Sainz (E), McLaren MCL35-Renault, 1:18,221 (46) C3

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF1000, 1:18,244 (80) C3

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43-Mercedes, 1:18,300 (48) C4

15. George Russell (GB), Williams FW43-Mercedes, 1:18,535 (59) C3

16. Romain Grosjean (F), Haas VF-20-Ferrari, 1:18,670 (107) C3

17. Lando Norris (GB), McLaren MCL35-Renault, 1:18,826 (57) C2

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:19,515 (51) C3

19. Esteban Ocon (F), Renault RS20, 1:21,542 (74) C2