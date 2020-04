Jacques Villeneuve: «Teams sind in grosser Gefahr»

​Formel-1-Weltmeister Jacques Villeneuve sagt, dass die Formel 1 vorrangig nicht mehr an einen Rennkalender denken sollte. «Viele Rennställe sind in grosser Gefahr. Sie müssen neue Wege zum Überleben finden.»

Der Grosse Preis von Kanada ist der jüngste WM-Lauf, der von der Formel 1 offiziell als verschoben eingestuft worden ist. Das Rennen hätte Mitte Juni stattfinden sollen. Rennpromoter François Dumontier sagt: «Die Sicherheit und Gesundheit der Menschen muss jetzt im Mittelpunkt stehen.»

Formel-1-CEO Chase Carey träumt weiter davon, möglichst viele der verschobenen Rennen nachzuholen. Dazu wird es nicht kommen, weil nicht nur die Reiseverbote den Sport umbringen, sondern auch Versammlungsverbote und Abstandsregeln.

Formel-1-Champion Jacques Villeneuve hat nie daran geglaubt, dass die Welt einfach so zur Tagesordnung übergeht. Der GP-Experte des französischen Canal+ und der italienischen Sky hatte vor wenigen Wochen noch gehofft, dass vielleicht im September wieder Sportveranstaltungen stattfinden könnten, inzwischen glaubt der elffache GP-Sieger nicht mehr daran. «Ich habe nie verstanden, wieso die F1-Führung meint, noch unbedingt so etwas wie eine Weltmeisterschaft durchführen zu können. Ich weiss, dass es Überlegungen gab, die Saison sogar in den Januar 2021 zu verlängern.»

Villeneuve hakt die GP-Saison 2020 ab und findet, dass nun ganz andere Themen in den Vordergrund rücken müssten. «Es gibt viele Rennställe, die in grosser Gefahr sind. Vielleicht hat die ganze Coronakrise auch etwas Reinigendes – dass nämlich die Teams neue Mittel und Wege finden müssen, wie sie überleben.»



Viele Racer sitzen derzeit stundenlang im Simulator, die Formel 1 führt virtuelle Grands Prix durch. Darüber kann Villeneuve nur müde lächeln: «Das ist kein Sport, das sind Videospiele.»





Der gegenwärtige Formel-1-Kalender 2020

28. Juni: Le Castellet, Circuit Paul Ricard/F

05. Juli: Spielberg, Red Bull Ring/A

19. Juli: Silverstone, Silverstone Circuit/GB

02. August: Mogyoród bei Budapest, Hungaroring/H

30. August: Francorchamps, Circuit de Spa-Francorchamps/B

06. September: Monza, Autodromo Nazionale/I

20. September: Singapur, Marina Bay Street Circuit/SGP

27. September: Sotschi, Sochi Autodrom/RUS

11. Oktober: Suzuka, Suzuka Circuit/J

25. Oktober: Austin, Circuit of the Americas/USA

1. November: Mexico City, Autódromo Hermanos Rodríguez/MEX

15. November: São Paulo, Autódromo José Carlos Pace/BR

29. November: Abu Dhabi, Yas Marina Circuit/UAE



Ohne neuen Termin

Shanghai, Shanghai International Circuit/RCH

Melbourne, Albert Park Circuit/AUS

Bahrain, Bahrain International Circuit/BRN

Hanoi, Street Circuit Hanoi/VN

Zandvoort, Circuit Park Zandvoort/NL

Montmeló bei Barcelona, Circuit de Barcelona-Catalunya/E

Aserbaidschan, Baku City Circuit/AZ

Montreal, Circuit Gilles Villeneuve/CDN



Abgesagt

Monte Carlo, Circuit de Monaco/MC





