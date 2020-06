F1 in Spielberg: GP-Fans kommen trotz Geisterrennen!

Die Zuschauerränge am Red Bull Ring bleiben leer – die Hotelbetten in der Region jedoch nicht

Vor dem F1-Auftakt in Spielberg zeichnet sich in der Steiermark eine bemerkenswerte Entwicklung ab. Obwohl die GP-Stars hinter verschlossenen Toren gegeneinander antreten, sind die Betten in der Region gut belegt.

Auf dem Red Bull Ring in Spielberg geht nach der Corona-Pandemie am 5. und 12. Juli der Auftakt der neuen Formel1-Saison mit einer Doppelveranstaltung über die Bühne. Die gesamte Sportwelt wird somit in die Steiermark blicken, wo die Vorbereitungen auf den Besuch der Königsklasse längst auf Hochtouren laufen.

Obwohl die Rennen in Spielberg zum derzeitigen Stand ohne Fans vor Ort stattfinden werden, spielen sich in Spielberg hinter den Kulissen kuriose Dinge ab. Die Betten in den Tourismusbetrieben sind für die beiden Wochenenden dennoch sehr gut gebucht. In der Region Spielberg spricht man sogar von 70 bis gar 80 Prozent.

Und: Die Fans melden sich bei den Beherbergungsbetrieben immer noch mit Anfragen – in der Hoffnung, dass es vielleicht in den nächsten Tagen noch zu einer Aufweichung der Corona-Regeln kommt und die Tore rund um das Areal eventuell doch noch für eine begrenzte Zahl von Personen aufgehen.

Fakt ist: Die F1 soll vorerst eine Art eigenes Universum mit so wenig Menschen wie nur möglich vor Ort sein. Die sonst überfüllten Campingplätze bleiben in Spielberg und in näherer Umgebung ebenfalls leer. Dafür könnten andere Anlagen umso voller werden, erwartet man in der Region. Auch Jerez de la Frontera in Andalusien hofft noch auf die Zulassung von einer gewissen Anzahl von Fans für den MotoGP-Auftakt am 19. und 26. Juli.

Formel-1-WM 2020

5. Juli: Grand Prix von Österreich (Red Bull Ring)

12. Juli: Grand Prix der Steiermark (Red Bull Ring)

19. Juli: Grand Prix von Ungarn (Hungaroring)

2. August: Britischer Grand Prix (Silverstone)

9. August: 70th Anniversary Grand Prix (Silverstone)

16. August: Grand Prix von Spanien (Circuit de Barcelona-Catalunya)

30. August: Grand Prix von Belgien (Circuit Spa-Francorchamps)

6. September: Grand Prix von Italien (Autodromo Nazionale di Monza)