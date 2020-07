Silverstone-GP im Fernsehen: Hamilton-Appell an Fans

Lewis Hamilton und die Behörden warnen die britischen Fans eindringlich, zur Rennstrecke zu kommen. Wir haben die Übertragungszeiten für den Silverstone-GP.

Lewis Hamilton weiß, dass die britischen Formel-1-Fans im positiven Sinne verrückt sind. In Zeiten der Coronakrise weiß der Mercedes-Superstar aber auch, dass man die Begeisterung bremsen muss. Deshalb hat sich der sechsmalige Champion vor dem Doppelpack der Formel 1 in Silverstone an seine Landsleute gewandt.

«Es ist nicht meine Aufgabe, Verhaltensregeln aufzustellen und den Leuten zu sagen, was sie zu tun haben. Ich versuche einfach nur, die Menschen dazu zu ermutigen, Distanz zu wahren und zuhause zu bleiben», sagte Hamilton.

Er könne verstehen, dass man trotzdem kommen und aus der Ferne zuschauen wolle, «nur um die Autos zu hören und sie kurz zu sehen. Wenn man sich dabei aber in einer Gruppe bewegt, ist das keine gute Sache. Das würde ich nicht empfehlen», so Hamilton.

Die Behörden sind bereit, sie haben strenge Vorkehrungen getroffen. Zaungäste sind nicht erwünscht.

«Es wird eine Sperrzone um die Strecke geben. Formel-1-Fans dürfen dort nicht hin. Sie sollten stattdessen die Rennen vor dem Fernseher verfolgen, wie viele Millionen weitere Fans auch», erklärte Hauptkommissar Dennis Murray von der örtlichen Polizei.

