Lewis Hamilton (Mercedes/2.): «Bottas einfach besser»

​Formel-1-Champion Lewis Hamilton muss sich mit dem zweiten Startplatz in Silverstone zufriedengeben. Der sechsfache Champion sagt neidlos: «Heute war Valtter einfach der bessere Mann.»

Klar wurmte es Weltmeister Lewis Hamilton, dass er vor seinem zweiten Heimrennen des Jahres nicht nochmals Pole-Position erringen konnte. Aber der Engländer ist auch Sportsmann genug, anerkennen zu können, wenn jemand einen besseren Job getan hat, und das ist heute passiert.

Lewis sagt: «Das war jetzt nicht so fabelhaft. Valtteri ist herausragend gefahren und verdienet die Pole voll und ganz. Bei mir war einfach der letzte Versuch nicht perfekt, und dann bist du eben nur Zweiter.»

Bottas errang seine Pole mit einer Zeit von 1:25,154 min, Lewis Hamilton war nur 63 Tausendstelsekunden langsamer.



Lewis denkt bereits ans Rennen: «Wir fahren hier generell mit weicheren Reifen. Das wird bedeuten, dass wir mindestens zwei Stopps machen. Denn schon mit härteren Walzen hatte ich vor einer Woche alle Hände voll zu tun, um das Reifen-Management im Griff zu behalten. Ich glaube nicht, dass es mit den Pirelli dieses Wochenendes ein Fahrer schaffen wird, mit nur einem Stopp durchzukommen.»



«Über das Auto kann ich nur Gutes sagen, daran lag es heute nicht, dass ich die Pole verpasst habe. Es liegt an Valtteri. Mein erster Versuch im letzten Quali-Segment war in Ordnung, mein zweiter aber nicht so toll.»



«Ich bin happy fürs Team, dass wir eine weitere erste Startreihe für Mercedes erreicht haben. Und jetzt schauen wir mal, was passieren wird.»





Qualifying, Silverstone 2

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:25,154 min

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,063 sec

3. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +0,982

4. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,022

5. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,143

6. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,274

7. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,380

8. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,460

9. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,515

10. Lando Norris (GB), McLaren, +1,624

11. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,924

12. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,929

13. Romain Grosjean (F), Haas, +2,100

14. Esteban Ocon* (F), Renault, +1,857

15. George Russell (GB), Williams, +2,301

16. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +2,728

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,082

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3,276

19. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +3,279

20. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +3,339

*Strafversetzung um 3 Positionen wegen Behinderung von George Russell