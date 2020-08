FIA-Urteil gegen Racing Point: 5 Teams vor Berufung

​Fünf Rennställe wollen das Urteil des Autosport-Weltverbands FIA gegen Racing Point nicht schlucken: Ferrari, McLaren, Renault, Williams und Racing Point. Sie alle haben die Absicht auf Berufung deponiert.

Das Urteil gegen Racing Point gibt viel zu reden in Silverstone. 400.000 Euro Busse und ein Abzug von 15 WM-Punkten, das wollen die Pink-Panther nicht akzeptieren. Vier Racing Point-Gegner haben beim Autosport-Weltverband FIA ebenfalls die Absicht angekündigt, in Berufung zu gehen. Sie sind mit dem Strafmass nicht einverstanden und verstehen auch nicht, wieso Racing Point technisch unverändert weitermachen kann.

Die FIA gab allen Wettbewerbern nach dem Urteil 24 Stunden Zeit, um die Absicht auf Berufung einzulegen. Gemäss Reglement haben sie im Anschluss vier Tage Zeit, in welcher beschlossen werden kann, ob die Berufung durchgezogen wird. Falls ja, ginge der Fall vor das Internationale Berufungsgericht der FIA. Dort schätzen nicht Rennkommissare die Sachlage ein, sondern ein Gremium von fünf von der FIA aufgebotenen Richtern. Keiner von ihnen darf aus einem Land der betroffenen Teams kommen – also keine Briten, keine Franzosen, keine Italiener, keine Deutschen.

Ein FIA-Sprecher bestätigt: «Wir sind von fünf Rennställen informiert worden, dass bezüglich des Urteils nach dem Renault-Protest gegen Racing Point Berufung eingelegt werden soll. Diese Teams sind Ferrari, McLaren, Racing Point, Renault und Williams.»

Racing Point-Teamchef Otmar Szafnauer: «Wir müssen uns sorgfältig überlegen, wie wir weitermachen wollen. Wir wissen – eine Berufung setzt überaus intensive Arbeit der Rechtsanwälte voraus. Am Ende könnten wir in eine Situation kommen, dass der finanzielle Aufwand für die Rechtsvertreter die Höhe der Buss übertreffen. Und auch die 15 Punkte müssen eingeschätzt werden. Welchen Unterschied machen sie am Ende der Saison aus? In einigen Jahren kann das zwei Ränge im Konstrukteurs-Pokal bedeuten, in anderen gar nichts.»

«Zudem sind wir der Meinung: Wir haben den sportlichen Regelprozess verletzt, aber mehr nicht. Es geht also auch darum, unseren Namen reinzuwaschen. Wir haben nichts falsch gemacht und das technische Reglement von A bis Z befolgt.»





3. Training «70th Anniversary Grand Prix» Silverstone

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:26,621 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,163 sec

3. Lando Norris (GB), McLaren, +0,581

4. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +0,635

5. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +0,642

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,707

7. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,834

8. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,853

9. Esteban Ocon (F), Renault, +0,875

10. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,006

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,038

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,133

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,190

14. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,194

15. Romain Grosjean (F), Haas, +1,455

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1,504

17. George Russell (GB), Williams, +1,728

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1,847

19. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,917

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,142





Formel-1-WM nach 4 Läufen

Fahrer

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 88 Punkte

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 58

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 52

4. Lando Norris (GB), McLaren, 36

5. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 33

6. Alex Albon (T), Red Bull Racing, 26

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, 22

8. Lance Stroll (CAN), Racing Point, 20

9. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, 20

10. Carlos Sainz (E), McLaren, 15

11. Esteban Ocon (F), Renault, 12

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 12

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, 10

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, 2

15. Daniil Kvyat (RU), AlphaTauri, 1

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1

17. Nicholas Latifi (CAN), Williams, 0

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, 0

19. George Russell (GB), Williams, 0

20. Romain Grosjean (F), Haas, 0



Marken

1. Mercedes 146 Punkte

2. Red Bull Racing 78

3. McLaren 51

4. Ferrari 43

5. Renault 32

6. Racing Point 27 (42)*

7. AlphaTauri 13

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung