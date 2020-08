Einbruch bei Tamara Ecclestone: Neue Festnahmen

​Im Dezember 2019 wurde bei Tamara Ecclestone eingebrochen, der Tochter des langjährigen F1-Promoters Bernie Ecclestone. Schmuck im Wert von 60 Millionen Euro verschwand. Jetzt gibt es neue Festnahmen.

Mitte Dezember 2019 wurde Tamara Ecclestone Opfer eines Schmuckraubs. Nachdem die in Mailand geborene Britin mit ihrer Familie zum Weihnachtsurlaub nach Lappland aufgebrochen war, erhielt sie die Nachricht, dass in ihr Londoner Anwesen eingebrochen worden sei, dies ausgerechnet am Freitag, dem 13., so um 23.00 Uhr. Beim Einbruch wurde Schmuck im Wert von 60 Millionen Euro gestohlen.

Die Wohngegend Kensington der 36jährigen Tamara Ecclestone, ihrem Ehemann Jay Rutland und ihrer Tochter Sophia gilt als eine der sichersten von ganz Grossbritannien. Hier wohnen unter vielen Reichen mehr die Familie von Prinz William oder Chelsea-Fussballklubbesitzer Roman Abramovich. Obschon die Gegend von einer privaten Wachgesellschaft beobachtet wird und das Ecclestone-Haus von einer weiteren Spezialfirma, schafften es die Einbrecher, sich über den Garten Zugang ins 57-Zimmer-Anwesen zu verschaffen und sich über die Tresore in den Ankleidezimmern herzumachen.

Die britischen Klatschblätter zitieren Bernie Ecclestone so: «Das ist eine schreckliche Sache. Ich bin froh, dass zum Zeitpunkt des Einbruchs niemand zuhause war.»

Nun berichten italienische Zeitungen: In Mailand sind zwei Personen verhaftet worden, die in dringendem Verdacht stehen, Mitglieder jener Diebesbande zu sein, die in Kensingten verschiedene Häuser ausgeraubt hat – auch die Villa der englischen Fussball-Legende Frank Lampard.



Angeblich gehen die Ermittler von einer sechsköpfigen Bande aus, bei den jetzt Verhafteten soll es sich um zwei italienische Staatsbürger handeln. Bereits hinter Schloss und Riegel sind seit vergangenen Februar eine Frau und ihr Sohn rumänischer Herkunft. Sie wurden im Winter in London verhaftet, nach Ankunft ihrer Linienmaschine aus Mailand.



Die jetzt in Italien verhafteten Männer sollen in den kommenden Tagen nach Grossbritannien ausgeliefert werden, wo auf sie eine Anklage wartet. Weiter unauffindbar sind zwei weitere Bandenmitglieder und die Beute.