Strafe für Esteban Ocon: 3 Startplätze zurück!

Weil Renault-Pilot Esteban Ocon dem heranstürmenden George Russell im Williams im Weg war, bekam der Franzose nach dem zweiten Silverstone-Qualifying eine Strafversetzung um drei Positionen aufgebrummt.

Das zweite Qualifying auf dem Silverstone Circuit verlief für Esteban Ocon nicht nach Wunsch. Der Franzose musste sich bereits nach dem Q2 aus dem Feld verabschieden, weil er nicht über den undankbaren elften Platz hinauskam. Für den ehrgeizigen 23-Jährigen kam es aber noch schlimmer, denn nach der Zeitenjagd durfte er bei den Rennkommissaren vorsprechen, weil er George Russell bei einem schnellen Versuch im Weg war.

«Das war richtig gefährlich», kommentierte der Williams-Pilot, der just in jenem Moment angesaust kam, als Ocon den langsameren Alfa Romeo von Antonio Giovinazzi überholen wollte. Der Franzose war auf der Outlap, als er auf den deutlich langsameren Italiener traf, vor dem ihn sein Team gewarnt hatte. Über den heranstürmenden Russell wurde er allerdings sehr spät informiert.

Ocon wusste selbst, dass es eine brenzlige Situation war. Nach der Schrecksekunde befand er am Boxenfunk trocken: «Das war nicht gut.» Und er fragte bei Ingenieur Mark Slade nach, ob er dafür eine Strafe bekommen würde, was dieser bejahte.

Und tatsächlich wird Ocon den zweiten GP in Silverstone von Startplatz 14 in Angriff nehmen müssen, weil er eine Strafversetzung um drei Positionen in der Startaufstellung kassiert hat. Von seiner Rückversetzung profitieren Ferrari-Abschiedskandidat Sebastian Vettel, Sein baldiger Nachfolger Carlos Sainz und Haas-Pilot Romain Grosjean, die alle jeweils eine Position nach vorne rücken dürfen.

Qualifying, Silverstone 2

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:25,154 min

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,063 sec

3. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +0,982

4. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,022

5. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,143

6. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,274

7. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,380

8. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,460

9. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,515

10. Lando Norris (GB), McLaren, +1,624

11. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,924

12. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,929

13. Romain Grosjean (F), Haas, +2,100

14. Esteban Ocon* (F), Renault, +1,857

15. George Russell (GB), Williams, +2,301

16. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +2,728

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,082

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3,276

19. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +3,279

20. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +3,339

*Strafversetzung um 3 Positionen wegen Behinderung von George Russell

Formel-1-WM nach 4 Läufen

Fahrer

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 88 Punkte

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 58

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 52

4. Lando Norris (GB), McLaren, 36

5. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 33

6. Alex Albon (T), Red Bull Racing, 26

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, 22

8. Lance Stroll (CDN), Racing Point, 20

9. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, 20

10. Carlos Sainz (E), McLaren, 15

11. Esteban Ocon (F), Renault, 12

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 12

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, 10

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, 2

15. Daniil Kvyat (RU), AlphaTauri, 1

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 0

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, 0

19. George Russell (GB), Williams, 0

20. Romain Grosjean (F), Haas, 0



Marken

1. Mercedes 146 Punkte

2. Red Bull Racing 78

3. McLaren 51

4. Ferrari 43

5. Renault 32

6. Racing Point 27 (42)*

7. AlphaTauri 13

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0

* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung