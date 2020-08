Valtteri Bottas (Mercedes/1.): Das Rezept zur Pole

​Der Finne Valtteri Bottas erobert seine zweite Pole in Silverstone nach 2019 und seine zweite Bestzeit in einem 2020er Abschlusstraining nach Österreich. Er sagt, was sein Rezept zur Pole-Position war.

Bärenstarke Vorstellung von Valtteri Bottas im Abschlusstraining zum Geburtstags-GP der Formel 1 in Silverstone: 13. Pole-Position in der Königsklasse. Die Erleichterung ist dem WM-Zweiten von 2019 anzusehen, das ist ein Ergebnis, das der Finne nach dem platten Reifen im britischen Grand Prix und der daraus resultierenden Nullrunde dringend gebraucht hat.

«Das fühlt sich sehr gut an, ich liebe das Qualifying», strahlt der 30-Jährige. «Ich bin wirklich erleichtert. Ich glaube, heute ist es mir gelungen, das Beste aus dem Wagen und auch das Beste aus mir selber zu holen.»

«Den Grundstein dazu haben wir im Training gelegt. Basierend auf der Arbeit von vergangenen Woche haben wir eine Abstimmung hingekriegt, die mir besser passt. Ich bin wirklich sehr zufrieden. Elementar war, eine freie Runde zu bekommen.»

«Es macht so viel Freude, dieses tolle Rennauto zu fahren. Aber jetzt will ich nur noch ans Rennen denken. Wenn du den besten Startplatz erreicht hast, dann kann es für dich nur eines geben – den Sieg. Ich weiss, dass ich einen guten Speed gehen kann im Grand Prix, das haben die Dauerläufe vom Freitag gezeigt.»

«Der erste Schritt zu einem tollen Rennergebnis ist ein solider Start. Beim britischen Grand Prix war ich sehr gut weggekommen, das will ich wiederholen. Und dann sehen wir mal, was auf uns zukommt. Ich will das hier gewinnen!»

«Mit diesen Reifen wird keiner einen Einstopper machen. Wir sehen uns jetzt mal in Ruhe alle unsere Optionen an.»

Qualifying, Silverstone 2

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:25,154 min

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,063 sec

3. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +0,982

4. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,022

5. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,143

6. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,274

7. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,380

8. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,460

9. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,515

10. Lando Norris (GB), McLaren, +1,624

11. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,924

12. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,929

13. Romain Grosjean (F), Haas, +2,100

14. Esteban Ocon* (F), Renault, +1,857

15. George Russell (GB), Williams, +2,301

16. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +2,728

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,082

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3,276

19. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +3,279

20. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +3,339

*Strafversetzung um 3 Positionen wegen Behinderung von George Russell

Formel-1-WM nach 4 Läufen

Fahrer

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 88 Punkte

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 58

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 52

4. Lando Norris (GB), McLaren, 36

5. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 33

6. Alex Albon (T), Red Bull Racing, 26

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, 22

8. Lance Stroll (CDN), Racing Point, 20

9. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, 20

10. Carlos Sainz (E), McLaren, 15

11. Esteban Ocon (F), Renault, 12

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 12

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, 10

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, 2

15. Daniil Kvyat (RU), AlphaTauri, 1

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 0

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, 0

19. George Russell (GB), Williams, 0

20. Romain Grosjean (F), Haas, 0



Marken

1. Mercedes 146 Punkte

2. Red Bull Racing 78

3. McLaren 51

4. Ferrari 43

5. Renault 32

6. Racing Point 27 (42)*

7. AlphaTauri 13

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0

* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung