Sergio Pérez über Corona-Berichte: «Respektlos!»

Racing-Point-Rückkehrer Sergio Pérez regte sich während seiner Zwangspause über einige Berichte zu seinem positiven Corona-Test auf. «Ich finde das sehr unprofessionell», kritisiert der Rennfahrer aus Guadalajara.

Zwei WM-Runden lang blieb ihm nur die Zuschauerrolle, doch in Barcelona darf Sergio Pérez wieder in sein rosa Cockpit steigen, das zwischenzeitlich Nico Hülkenberg übernommen hatte. Der Racing-Point-Rückkehrer musste dem Deutschen seinen Dienstwagen überlassen, weil ein Corona-Test vor dem ersten der beiden Silverstone-Rennen positiv ausgefallen war. Auch vor dem zweiten Rennwochenende in Grossbritannien liess sich der Mexikaner testen – mit dem gleichen Ergebnis.

Dass er vor der Entdeckung der Infektion seine Mutter in Mexiko besuchte, die nach einem Unfall das Krankenhaus wieder verlassen durfte, sorgte in der Folge für viele Schlagzeilen und einige Kritik am Formel-1-Star. Und nicht alle Berichte entsprachen der Wahrheit, was Pérez ärgerte. Der 30-Jährige erklärte gegenüber Formula1.com: «Ich finde das sehr unprofessionell. Es wurde einfach gelogen.»

«Ich flog für zwei Tage nach Mexiko, um meine Mutter zu besuchen, wobei ich alle Sicherheitsvorgaben beachtet habe», beteuerte der Rennfahrer aus Guadalajara, der durch sein Fehlen in den letzten Rennen auf den achten WM-Platz abgerutscht ist. «Als ich dann in Quarantäne war, sah ich allerlei Schlagzeilen. Es gab Leute, die behaupteten, dass ich Selfies mit anderen Leuten gemacht habe, und einige sagten, ich hätte die Geschichte mit meiner Mutter frei erfunden, es war so viel Bullshit, so respektlos», schimpfte er.

«Jeder von uns kann sich mit dem Virus anstecken, und ich hab nichts anderes gemacht als jeder andere in diesem Fahrerlager. Ich hatte Pech. Es hat mich erwischt, und es erwischte auch einen Freund in einem anderen Team. Als ich in Quarantäne war, rief er mich an, und erzählte mir das. Das zeigt, dass es einfach jeden treffen kann. Es kann aber nicht sein, dass die Leute beim Nächsten, der positiv getestet wird, Stories erfinden statt sich Sorgen um die Gesundheit des Betroffenen zu machen.»

WM-Stand Fahrer nach 5 von 13 Rennen

1. Hamilton 107 Punkte

2. Verstappen 77

3. Bottas 73

4. Leclerc 45

5. Norris 38

6. Albon 36

7. Stroll 28

8. Sergio Pérez (MEX) 22

9. Ricciardo 20

10. Ocon 16

11. Sainz 15

12. Gasly 12

13. Vettel 10

14. Hülkenberg 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Russell 0

20. Latifi 0



Marken

1. Mercedes 180

2. Red Bull Racing 113

3. Ferrari 55

4. McLaren 53

5. Racing Point 41 (56)*

6. Renault 36

7. AlphaTauri 14

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0

* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung