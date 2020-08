Sebastian Vettel: Ferrari beschädigt – neues Chassis!

​Ferrari ist seit 2013 auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya ohne Sieg, der einzige GP-Triumph von Sebastian Vettel in Katalonien geht auf 2011 zurück. Der Deutsche erhält von Ferrari ein neues Chassis!

Der Circuit de Barcelona-Catalunya ist kein ideales Geläuf für das stolze Pferd von Ferrari. Der letzte Sieg der Italiener in Katalonien liegt sieben Jahre zurück, damals gewann Fernando Alonso und stürzte sein Land in kolletiven Freudentaumel. Sebastian Vettel hat 2011 in Spanien gewonnen, aber damals fuhr er für Red Bull Racing.

Die Ergebnisse von Seb als Ferrari-Pilot auf dieser Strecke: Dritter 2015 und 2016, Zweiter 2017, Vierter 2018, Vierter 2019. Das ist solide bis gut, aber nicht überragend. Und 2020 wird Ferrari sich gewaltig strecken müssen, um in die Nähe des Siegerpodests zu gelangen.

Sebastian Vettel sagt: «Auf dieser Strecke machen Details einen grossen Unterschied. Teams und Fahrer kennen die Piste wie ihre Westentaschen, also kann man vom ersten Freitagtraining an an der Feinabstimmung des Wagens arbeiten.»

«Das ist eine ganz andere Bahn als Silverstone, und ich bin gespannt darauf zu sehen, wie sich der Wagen hier verhält. Wir erwarten sehr hohe Temperaturen. Elementar wird eine Abstimmung sein, die guten Speed erlaubt, ohne die Reifen zu überfordern.»



Simone Resta, der leitende Chassis-Ingenieur, rückt mit der besten Nachricht heraus: «Wir haben am Einsatzfahrzeug von Seb in England einen Schaden entdeckt, vermutlich von einem Randsteinritt. Wir glauben nicht, dass dies einen riesigen Unterschied gemacht hat, aber Sebastian erhält ein neues Chassis.»



Schlecht für Vettel und Charles Leclerc: Ferrari wird keine neuen Teile im Gepäck haben.





Grand Prix zum 70. Jubiläum in Silverstone 2020

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19:44,062h

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +11,080 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +17,826

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28,536

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +29,289

6. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +39,146

7. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +42,538

8. Esteban Ocon (F), Renault, +55,951

9. Lando Norris (GB), McLaren, +1:04,773 min

10. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1:05,544

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:09,669

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1:10,642

13. Carlos Sainz (E), McLaren, +1:13,370

14. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:14,070

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Romain Grosjean (F), Haas, +1 Runde

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

18. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde





WM-Stand Fahrer nach 5 von 13 Rennen

1. Hamilton 107 Punkte

2. Verstappen 77

3. Bottas 73

4. Leclerc 45

5. Norris 38

6. Albon 36

7. Stroll 28

8. Sergio Pérez (MEX) 22

9. Ricciardo 20

10. Ocon 16

11. Sainz 15

12. Gasly 12

13. Vettel 10

14. Hülkenberg 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Russell 0

20. Latifi 0



Marken

1. Mercedes 180

2. Red Bull Racing 113

3. Ferrari 55

4. McLaren 53

5. Racing Point 41 (56)*

6. Renault 36

7. AlphaTauri 14

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung