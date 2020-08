Spanien-GP im Fernsehen: Max Verstappen nah dran?

Obwohl die Mercedes-Stars Lewis Hamilton und Valtteri Bottas am Trainingsfreitag in Barcelona ihren Speed auf einer Runde bewiesen haben, bleibt man im Lager der Sternmarke vorsichtig, wenn es um die Rennprognose geht.

Das Mercedes-Duo Valtteri Bottas und Lewis Hamilton war auch beim Auftakt ins Spanien-Wochenende das Mass aller Dinge: Am Morgen hatte noch der Finne die Nase vorn, doch am Ende des Tages ware es der sechsfache Champion, der die Zeitenliste anführte. Und in beiden Sessions etablierte sich Max Verstappen als erster Verfolger der Sternfahrer.

Der Red Bull Racing-Star tat dies allerdings mit einem stattlichen Rückstand zur Spitzenzeit. Im ersten freien Training betrug dieser mit 0,939 sec fast eine ganze Sekunde. Und auch im zweiten Training fehlten dem ehrgeizigen Niederländer mehr als acht Zehntel. Der Blick in die Daten verrät allerdings: Im Renntrimm ist Verstappen näher dran.

Das weiss auch Andrew Shovlin. Der leitende Mercedes-Ingenieur an der Rennstrecke bestätigt: «Unser Tempo auf einer Runde sieht vielversprechend aus und wir scheinen besonders den Soft-Reifen relativ gut zum Arbeiten zu bekommen. Der Longrun ist eine grössere Herausforderung und der Bereich, an dem wir noch arbeiten müssen.»

«Es sieht ähnlich wie bei den vergangenen Rennen aus: Wir sehen gut aus im Vergleich zu allen anderen Gegnern ausser Max Verstappen – er scheint sehr nah dran zu sein», warnt der Brite, und erklärt: «Die Strategie-Optionen sind hier recht offen, sowohl bei der Anzahl der Boxenstopps als auch beim Start-Reifen. Deshalb ist es wichtig, dass wir bis zum Sonntag noch mehr Speed nachlegen können.»

Wer nicht verpassen will, wie sich Mercedes, Ferrari, Red Bull Racing und Co. in der letzten freien Trainingsstunde und im Qualifying schlagen, findet hier alle wichtigen Sendezeiten zum sechsten Rennwochenende des Jahres.

2. Training, Barcelona

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:16,883 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,287 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,821

4. Daniel Ricciardo (A), Renault, +0,985

5. Romain Grosjean (F), Haas, +1,250

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,264

7. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,331

8. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,410

9. Esteban Ocon (F), Renault, +1,420

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,429

11. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,474

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,521

13. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,608

14. Lando Norris (GB), McLaren, +1,623

15. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,759

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,878

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +2,017

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +2,081

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,272

20. George Russell (GB), Williams, +2,508