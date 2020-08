Daniel Ricciardo: «Ganz anders als bei den Tests»

Renault-Star Daniel Ricciardo schloss den Trainingsfreitag in Barcelona als Viertschnellster ab. Wie schon in der vergangenen Woche konnte sich der Australier nach dem ersten Training deutlich verbessern.

Der Start ins GP-Wochenende in Spanien verlief für Daniel Ricciardo nicht sorgenfrei. Der Renault-Abschiedskandidat beklagte sich zusammen mit seinem Teamkollegen Esteban Ocon über den fehlenden Grip. Am Ende belegte er mit fast 2,5 sec Rückstand auf die FP1-Bestzeit von Valtteri Bottas den 18. Platz auf der Zeitenliste. Sein französischer Stallgefährte schnitt mit knapp 2 sec Rückstand und Platz 12 zwar besser ab, konnte sich aber auch nicht freuen.

In der zweiten Session lief es deutlich besser für Ricciardo, der seinen Rückstand auf die Spitzenzeit – die diesmal Lewis Hamilton aufstellte – auf 0,985 sec verkürzte. Das reichte für den vierten Platz, während Ocon den Tag als Neuntschnellster abschloss und hinterher seufzte: «Das war kein einfacher Tag für uns, aber wir werden in dieser Nacht hart arbeiten, um einige Lösungen zu finden.»

Ricciardo fasste hingegen zufrieden zusammen: «Das war ein ziemlich guter Tag für mich, speziell der Nachmittag lief wie am Schnürchen. Zumindest auf dem Papier sieht es gut aus. Wir haben in der vergangenen Woche den dritten Platz belegt, heute ist es der vierte Rang, wir bleiben also auf Kurs. Auch im Renntrimm sehen wir ziemlich konkurrenzfähig aus.»

Und der 31-Jährige berichtete: «Ich war am Morgen nicht allzu glücklich mit dem Auto, aber wir konnten einen guten Fortschritt erzielen, ähnlich wie schon vor einer Woche in Silverstone. Das Knifflige hier ist die Hitze. Wir waren hier schon lange nicht mehr bei solchen Temperaturen unterwegs und es fühlt sich ganz anders an als bei den Tests im Winter.»

2. Training, Barcelona

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:16,883 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,287 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,821

4. Daniel Ricciardo (A), Renault, +0,985

5. Romain Grosjean (F), Haas, +1,250

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,264

7. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,331

8. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,410

9. Esteban Ocon (F), Renault, +1,420

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,429

11. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,474

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,521

13. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,608

14. Lando Norris (GB), McLaren, +1,623

15. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,759

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,878

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +2,017

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +2,081

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,272

20. George Russell (GB), Williams, +2,508