Lewis Hamilton (Mercedes/1.): «Das ist ein Killer»

​Formel-1-Champion Lewis Hamilton stellt im zweiten freien Training zum Grossen Preis von Spanien die Bestzeit auf und sagt nachher: «So heiss war’s hier noch nie. Das Wetter ist ja prima, aber im Auto ist das ein Killer

Die Formel-1-Fahrer müssen sich ihr Geld auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya hart verdienen: 30 Grad Lufttemperatur, 48 Grad Asphalt, selbst ein bis in die letzte Körperfaser austrainierter Lewis Hamilton stöhnt: «So heiss war’s hier noch nie. Das Wetter ist ja prima, aber im Auto ist das ein Killer. Ich glaube nicht, dass ich je bei solchen Temperaturen auf dieser Bahn gefahren bin. Wir sind ja normalerweise bei den Wintertests im Februar oder März hier und dann am GP-Wochenende im Mai.»

«Der Tag war so weit in Ordnung, im zweiten Training lief es besser für mich als im ersten. Auf eine schnelle Runde sieht es gut aus, aber was die Dauerläufe angeht, sieht das nach einem heissen Tanz mit Red Bull Racing aus.»

Auf die Frage, wie viele Fortschritte Mercedes seit den Wintertests gemacht habe, meint der sechsfache Champion: «Das ist schwer zu sagen, weil die unterschiedlichen Temperaturen das Bild verwässern. Die Reifen fühlen sich jedenfalls bei solchen Bedingungen nicht wohl. Du rutschst mit überhitzten Walzen nur herum.»

«Immerhin habe ich heute keine Blasen auf den Laufflächen entdeckt. Aber ich bin da vorsichtig. Denn das hatte ich vor einer Woche in England auch nicht, und jeder weiss, was später passiert ist. Die Dauerläufe schauen nicht übel aus. Aber wir wissen natürlich nicht, wozu Red Bull Racing in Sachen Reifen-Management fähig ist. Und davon wird abhängen, was dies für ein Rennen wird – ein Grand Prix mit nur einem Reifenwechsel oder doch ein Zweistopper.»

2. Training, Barcelona

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:16,883 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,287 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,821

4. Daniel Ricciardo (A), Renault, +0,985

5. Romain Grosjean (F), Haas, +1,250

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,264

7. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,331

8. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,410

9. Esteban Ocon (F), Renault, +1,420

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,429

11. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,474

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,521

13. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,608

14. Lando Norris (GB), McLaren, +1,623

15. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,759

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,878

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +2,017

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +2,081

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,272

20. George Russell (GB), Williams, +2,508





WM-Stand Fahrer nach 5 von 13 Rennen

1. Hamilton 107 Punkte

2. Verstappen 77

3. Bottas 73

4. Leclerc 45

5. Norris 38

6. Albon 36

7. Stroll 28

8. Sergio Pérez (MEX) 22

9. Ricciardo 20

10. Ocon 16

11. Sainz 15

12. Gasly 12

13. Vettel 10

14. Hülkenberg 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Russell 0

20. Latifi 0



Marken

1. Mercedes 180

2. Red Bull Racing 113

3. Ferrari 55

4. McLaren 53

5. Racing Point 41 (56)*

6. Renault 36

7. AlphaTauri 14

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung