Max Verstappen: «Beide Mercedes sollten vorne sein»

Das Wort «aufgeben» existiert nicht in Max Verstappens Wortschatz. Der Niederländer will im Kampf gegen Mercedes alles geben, macht sich mit Blick auf den Tempo-Unterschied aber auch nichts vor.

Der in Belgien aufgewachsene Max Verstappen darf das Wochenende auf dem Circuit de Spa-Francorchamps als WM-Zweiter in Angriff nehmen, auf Leader Lewis Hamilton fehlen ihm allerdings bereits 37 Zähler, sein Vorsprung auf Bottas beträgt hingegen nur sechs Punkte. Dass er sich in der WM-Tabelle zwischen die beiden Mercedes-Piloten schieben konnte, will der ehrgeizige Red Bull Racing-Pilot denn auch nicht überbewerten.

«Wenn man sich den puren Speed anschaut, dann sollten beide Mercedes in der WM-Wertung vor mir liegen», erklärte er an der Pressekonferenz zum Auftakt ins Spa-Wochenende bescheiden. «Natürlich hatte Valtteri mit seinem Reifenschaden Pech, der ihn aus den Punkten warf, genauso wie ich mit meinem Ausfall im ersten Rennen. In einigen Rennen konnte ich aber Zweiter werden, obwohl Mercedes schneller war, da haben wir mehr erreicht, als wir es vom Kräfteverhältnis her hätten tun sollen. Wir haben alle Chancen genutzt, damit bin ich also zufrieden», stellte er sich gleichzeitig selbst ein gutes Zeugnis aus.

Der 22-jährige Niederländer sprach aber auch Klartext, als es um die Defizite im Vergleich zu Mercedes ging: «Als Team sind wir natürlich nicht hier, um Zweiter oder Dritter zu werden, wir wollen um den Titel kämpfen. Aber wir müssen auch akzeptieren, dass wir derzeit nicht wirklich in der Lage sind, Mercedes herauszufordern. Klar, auf dem Papier sehen wir gut aus, aber was den puren Speed angeht, sind wir zu langsam. Und derzeit muss ich mich auf einen schlechten Tag von Mercedes oder etwas Glück verlassen, um ein Rennen zu gewinnen. Es liegt also noch viel Arbeit vor uns.»

«Mercedes hat einen sehr guten Winter erlebt und beim Motor viel Performance gefunden, deshalb sind wir etwas im Rückstand. Aber wir geben unser Bestes, wie es alle tun. Und wir geben nie auf, das ist die Mentalität des Teams. Wir kämpfen immer weiter und versuchen, jede Chance, die sich uns bietet, auch zu nutzen. Deshalb glaube ich an meine Titelchance mit Red Bull Racing. Klar, es wird auch im nächsten Jahr schwierig, weil die Regeln relativ unverändert bleiben. Aber danach wird es ein neues Regelwerk geben und das ist dann für alle eine neue Chance.»

