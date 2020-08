Max Verstappen: Wieso er Spa-Francorchamps liebt

​Normalerweise verwandeln die niederländischen Fans von Max Verstappen den Circuit de Spa-Francorchamps in ein Tollhaus. Der Red Bull Racing-Star spricht über die Fans und seine Liebe zu dieser Strecke.

Zehntausende niederländischer Fans rücken in der Regel Richtung Spa-Francorchamps aus, die Anhänger von Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen erzeugen im nahen Belgien immer eine ansteckend fröhliche Volksfeststimmung. Aber 2020 ist alles anders: Auch dieser WM-Lauf wird in der Corona-Pandemie ohne Fans stattfinden.

Max Verstappen sagt: «Natürlich ist es jammerschade, dass wir derzeit auf Fans verzichten müssen. Aber hoffentlich fiebern die Fans zuhause mit. Ich habe sogar eine Sonder-Edition meiner Kappe herstellen lassen.»

Der neunfache GP-Sieger gibt zu: «Ich liebe Spa, das ist mein absoluter Favorit unter den Strecken, und ich freue mich jedes Mal wie ein Kind auf dieses Rennwochenende. Das ist ein Kurs von altem Schrot und Korn, mit wenig Auslaufzonen. Es geht ständig rauf und runter, und es gibt kaum langsame Kurven. Das ist eine jener Pisten, auf welcher du wirklich spürst, wie schnell ein modernes Formel-1-Auto ist.»

«Meine Lieblingskurve ist Pouhon, eine wirklich sauschnelle Links. Du musst in Sachen Abstimmung einen guten Kompromiss finden zwischen Speed auf den Geraden und Abtrieb in den Kurven. Die Flügeleinstellung ist eher flach, so dass der Wagen lebhafter ist als auf anderen Strecken – und das macht es für den Fahrer interessanter.»



Der gegenwärtige WM-Zweite findet: «Wir haben uns in der Meisterschaft auf Rang 2 eingenistet, und diesen Schwung wollen wir in die nächsten drei Rennen mitnehmen. Mercedes wird dank eines starken Motors sehr konkurrenzfähig sein. Vielleicht ist die Strecke für unser Auto nicht die beste, aber wir streben immer danach, aus jedem Rennen das Beste zu holen, und meist ist uns das gelungen.»





Spanien-GP 2020, Barcelona

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19:44,062 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +24,177 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +44,752

4. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1 Runde

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1 Runde

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1 Runde

7. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

8. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1 Runde

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1 Runde

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Renault, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

19. Romain Grosjean (F), Haas, +2 Runden

Out

Charles Leclerc (MC), Ferrari (Elektrik)





WM-Stand Fahrer nach 6 von 13 Rennen

1. Hamilton 132 Punkte

2. Verstappen 95

3. Bottas 89

4. Leclerc 45

5. Stroll 40

6. Albon 40

7. Norris 39

8. Pérez 32

9. Sainz 23

10. Ricciardo 20

11. Vettel 16

12. Ocon 16

13. Gasly 14

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 221

2. Red Bull Racing 135

3. Racing Point 63 (78)*

4. McLaren 62

5. Ferrari 61

6. Renault 36

7. AlphaTauri 16

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung