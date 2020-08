Pierre Gasly: Blumen für den toten Anthoine Hubert

​AlphaTauri-Pilot Pierre Gasly liess es sich nicht nehmen, am Circuit de Spa-Francorchamps die Unfallstelle von Anthoine Hubert zu besuchen. «Keiner kann hier fahren, ohne an Anthoine zu denken.»

Für viele Rennfahrer ist es nicht leicht, zum Circuit de Spa-Francorchamps zurückzukehren. Die übliche Leichtigkeit fehlt, nicht nur wegen Corona, denn am 31. August 2019 verlor ihr Freund Anthoine Hubert bei einem fürchterlichen Formel-2-Unfall sein Leben. Der Franzose wurde nur 22 Jahre alt. Er sollte von Renault in Ruhe für eine GP-Karriere aufgebaut werden.

Pierre Gasly besuchte am Donnerstag in Belgien die Unfallstelle und legte Blumen nieder. Der AlphaTauri-Fahrer sagt: «Keiner kann hier fahren, ohne an Pierre zu denken. Wir haben uns als Kinder kennengelernt, wir sind die Leiter zusammen hochgeklettert, wir hatten beide den französischen Rennsportverband hinter uns, wir haben uns sogar eine Wohnung geteilt, sechs Jahre lang. Ich fand es heute sehr schwierig.»

«Ich hatte schöne Erfolge auf dieser Bahn, aber als ich heute zur Strecke kam, kehrten alle Erinnerungen an 2019 zurück. Und es fällt mir jetzt noch schwer zu glauben, was vor einem Jahr passiert ist. Es ist fast unmöglich, diese Bilder aus dem Kopf zu bringen. Sogar einen besonderen Helm zu machen und Blumen niederzulegen, fühlt sich irgendwie falsch an. Ich tue mich sehr schwer mit dem Gedanken, dass ich Anthoine nie wiedersehe.»

«Ich habe tausend Erinnerungen an ihn. Wir haben als Teenager beschlossen, unser Glück im Rennsport zu versuchen. Wir hatten immer einen gesunden Wettbewerb. Wenn er 15 Liegestütze machte, wollte ich 16 machen, und er hat sich dann an 17 versucht. Und wenn wir uns am Feierabend auf der PlayStation versucht haben, wollte natürlich jeder gewinnen. Ich denke gerne an diese Zeit zurück. Vielleicht wäre ich heute nicht in der Formel 1, wenn wir uns nicht ständig angetrieben hätten. Er war ein wesentlicher Teil meiner Entwicklung – als Fahrer und als Mensch.»





Spanien-GP 2020, Barcelona

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19:44,062h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +24,177 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +44,752

4. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1 Runde

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1 Runde

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1 Runde

7. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

8. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1 Runde

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1 Runde

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Renault, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

19. Romain Grosjean (F), Haas, +2 Runden

Out

Charles Leclerc (MC), Ferrari (Elektrik)





WM-Stand Fahrer nach 6 von 13 Rennen

1. Hamilton 132 Punkte

2. Verstappen 95

3. Bottas 89

4. Leclerc 45

5. Stroll 40

6. Albon 40

7. Norris 39

8. Pérez 32

9. Sainz 23

10. Ricciardo 20

11. Vettel 16

12. Ocon 16

13. Gasly 14

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 221

2. Red Bull Racing 135

3. Racing Point 63 (78)*

4. McLaren 62

5. Ferrari 61

6. Renault 36

7. AlphaTauri 16

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung