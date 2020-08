Charles Leclerc (Ferrari): Grund für Ausfall gefunden

​Der Monegasse Charles Leclerc musste im Grossen Preis von Spanien wegen eines Elektrikdefekts aufgeben. Ferrari-Motorentechniker Enrico Gualtieri sagt, was in Katalonien schiefgelaufen ist.

Das schmerzte die Fans von Ferrari und Charles Leclerc: Beim Grand Prix von Spanien auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya war der rote Renner des Monegassen zu sehen, wie er nach einem Randsteinhüpfer liegenblieb. Der zweifache GP-Sieger konnte den Wagen an die Box zurückbringen, aber später nahmen die Italiener den Wagen aus dem Rennen, offizielle Begründung – Elektrikdefekt.

Nun beteuert Formel-1-Motorenchef Enrico Gualtieri, der Ausfallgrund sei gefunden. Der 45-Jährige aus Modena sagt: «Wir haben das Problem identifiziert, es geht auf die elektronische Steuereinheit zurück.»

Zur Erinnerung: Ein Fahrer darf pro Saison nur zwei dieser elektronischen Gehirne verwenden. Weil Leclerc dieses Kontingent noch nicht ausgeschöpft hat, darf er für Belgien straffrei eine neue Einheit einbauen lassen.

Vor einem Jahr ist Leclerc in Belgien zu seinem ersten Grand-Prix-Sieg gefahren. «In diesem Jahr wird es härter für uns, weil wir nicht so konkurrenzfähig sind wie 2019. Auf der anderen Seite weiss jeder, dass vor allem wegen des unberechenbaren Wetters in Belgien fast alles möglich ist.»





Spanien-GP 2020, Barcelona

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19:44,062 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +24,177 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +44,752

4. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1 Runde

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1 Runde

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1 Runde

7. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

8. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1 Runde

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1 Runde

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Renault, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

19. Romain Grosjean (F), Haas, +2 Runden

Out

Charles Leclerc (MC), Ferrari (Elektrik)





WM-Stand Fahrer nach 6 von 13 Rennen

1. Hamilton 132 Punkte

2. Verstappen 95

3. Bottas 89

4. Leclerc 45

5. Stroll 40

6. Albon 40

7. Norris 39

8. Pérez 32

9. Sainz 23

10. Ricciardo 20

11. Vettel 16

12. Ocon 16

13. Gasly 14

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 221

2. Red Bull Racing 135

3. Racing Point 63 (78)*

4. McLaren 62

5. Ferrari 61

6. Renault 36

7. AlphaTauri 16

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung