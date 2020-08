Carlos Sainz, McLaren: «Ich hoffe, das ist die Wende»

​2019 eroberte der Madrilene Carlos Sainz in der WM einen fabelhaften sechsten Schlussrang, 2020 hat sein McLaren-Gefährte Lando Norris mehr Glück. Carlos: «Ich hoffe, Rang 6 in Spanien ist die Wende.»

Am Donnerstag vor dem Belgien-GP 2020 hat Carlos Sainz den Circuit de Spa-Francorchamps unter zwei Räder genommen: Der Spanier fuhr mit seinem Fahrrad auf die belgische Bahn hinaus – und merkte mit schmerzenden Waden, wie steil es nach Eau Rouge den Berg hoch geht.

Schmerzlich war teilweise auch die Saison 2020 von Sainz. Die WM 2019 hatte der 25jährige Madrilene auf dem hervorragenden sechsten Schlussrang beendet, das war einer der Gründe, die ihm für 2021 einen Platz bei Ferrari eingebracht haben, als Nachfolger von Sebastian Vettel. Aber in der laufenden Saison ist oft der Wurm drin, sein McLaren-Stallgefährte Lando Norris ist oft der glücklichere Fahrer. Sainz liegt derzeit mit 23 Punkten auf dem neunten Zwischenrang, Norris ist WM-Siebter mit 39 Zählern.

Sainz kommt ermutigt durch sein Heimrennen nach Belgien. Carlos sagt: «Ich hoffe, das ist die Wende für meine Saison. Wir haben in Barcelona viel positive Energie gesammelt, diesen Schwung wollen wir in die nächsten Rennen mitnehmen.» Sainz ist in Katalonien mit einem neuen Motor gefahren, damit haben sich gewisse Probleme mit der Kühlung beendet.



Auf den WM-Rängen hinter Mercedes-Benz und Red Bull Racing-Honda geht es um jeden Punkt: Racing Point liegt derzeit auf Rang 3 der Markenwertung, mit 63 Punkten, McLaren folgt mit 62 Zählern, Ferrari ist WM-Fünfter mit 61.



McLaren-Teamchef Andreas Seidl: «Dieser Mehrkampf ist eine gewaltige Herausforderung. Es ist elementar, bei jedem Rennen standfeste Autos zu haben, alles aus dem Wagen zu holen und auch in Sachen Strategie keine Fehler machen. Was die reine Leistungsfähigkeit angeht, so liegen wir derzeit auf Augenhöhe mit Ferrari und Renault. Racing Point ist stärker; wenn die alles richtig machen, sind sie kaum zu halten.»



Nochmals Carlos Sainz: «Ich bin guter Dinge, hier in Francorchamps an die Leistung von Spanien anschliessen zu können. Ich mag Belgien, in Nachwuchsklassen hatte ich hier immer tolle Rennen, auf einer Bahn, die ich liebe, aber in der Formel 1 hat es mit guten Ergebnissen bislang nicht klappen wollen – ich habe keine Ahnung, warum.»



Ein Blick in die Francorchamps-Ergebnislisten zeigt: Rang 10 mit Toro Rosso 2017 war das beste Belgien-Ergebnis bisher von Sainz auf der Traditionsrennstrecke.





Spanien-GP 2020, Barcelona

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19:44,062h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +24,177 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +44,752

4. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1 Runde

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1 Runde

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1 Runde

7. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

8. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1 Runde

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1 Runde

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Renault, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

19. Romain Grosjean (F), Haas, +2 Runden

Out

Charles Leclerc (MC), Ferrari (Elektrik)





WM-Stand Fahrer nach 6 von 13 Rennen

1. Hamilton 132 Punkte

2. Verstappen 95

3. Bottas 89

4. Leclerc 45

5. Stroll 40

6. Albon 40

7. Norris 39

8. Pérez 32

9. Sainz 23

10. Ricciardo 20

11. Vettel 16

12. Ocon 16

13. Gasly 14

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 221

2. Red Bull Racing 135

3. Racing Point 63 (78)*

4. McLaren 62

5. Ferrari 61

6. Renault 36

7. AlphaTauri 16

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung