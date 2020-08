Valtteri Bottas (Mercedes/2.): Rätsel wegen Hamilton

​Der Finne Valtteri Bottas sichert sich auf dem Circuit de Spa-Francorchamps Startplatz 2, knapp vor Max Verstappen. Aber der 31-Jährige sagt: «Mir ist nicht ganz klar, wieso ich so auf Hamilton verliere.»

Auf den ersten Blick schaut alles wie immer aus: Ein Mercedes-Fahrer auf der Pole-Position, ein anderer Mercedes-Fahrer komplettiert die erste Startreihe, dahinter folgt der bärenstarke Max Verstappen. Aber in Belgien ist alles ein wenig anders. Denn der Rückstand von Valtteri Bottas auf Pole-Mann Lewis Hamilton beträgt mehr als eine halbe Sekunde, und hätte Verstappen die Energie seines Hybridmotors noch besser eingesetzt, hätte sich Bottas sogar auf dem dritten Platz wiedergefunden.

Valtteri Bottas sagt nach dem Abschlusstraining zum Grossen Preis von Belgien: «Im Moment weiss ich nicht, warum ich so viel Zeit auf Lewis verloren habe, ich muss mir das in Ruhe anschauen.»

«Das Auto war so weit in Ordnung. Wenn ich mir etwas ankreide, dann die Tatsache, dass ich die erste Kurve ein wenig inkonstant gefahren bin. Beim Beginn meines ersten Quali-Versuchs waren die Reifen vielleicht ein wenig zu kalt.»

«Die zweite Runde war recht gut, deshalb verstehe ich den Rückstand nicht. Aber der zweite Platz ist hier so weit in Ordnung, Sorgen mache ich mir deswegen fürs Rennen nicht.»



«Vieles wird davon abhängen, wie ich beim Start wegkomme und ich mich bis zu Les Combes positionieren kann. Mir ist völlig klar, dass ich Lewis schlagen muss, wenn ich meine Titelhoffnungen am Leben erhalten will. Wie sich das alles abwickeln wird, müssen wir sehen, ich mache mir da nicht zu viele Gedanken, Vieles hat da mit Instinkt zu tun.»





Qualifying, Belgien

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:41,252 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,511 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,526

4. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,809

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,012

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,144

7. Esteban Ocon (F), Renault, +1,186

8. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,280

9. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,351

10. Lando Norris (GB), McLaren, +1,405

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,478

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,493

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,744

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +2,009

15. George Russell (GB), Williams, +2,216

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +2,491

17. Romain Grosjean (F), Haas, +2,586

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +2,698

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,886

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,062