Lewis Hamilton (Mercedes/1.): «Am Boden zerstört»

​WM-Leader Lewis Hamilton erringt im Abschlusstraining zum Grossen Preis von Belgien seine sechste Pole-Position und widmet die Bestzeit dem verstorbenen US-Schauspieler Chadwick Boseman.

Lewis Hamilton hat in Spa-Francorchamps die fünfte Pole-Position 2020 herausgefahren, nach den Abschlusstrainings zu den WM-Läufen der Steiermark, in Ungarn, Grossbritannien und Spanien. Es ist seine sechste Pole in Belgien nach 2008, 2013, 2015, 2017 und 2018 und seine 93. in der Königsklasse. Hamilton widmete die Bestzeit dem verstorbenen US-Schauspieler Chadwick Boseman («Black Panther»), der seinen Kampf gegen den Krebs verloren hat.

Hamilton sagt: «Das war ein blitzsauberes Training, in jeder Runde lief es immer besser. Diese Pole war mir sehr wichtig, denn ich wachte heute Morgen auf und erfuhr sehr traurige Nachrichten, mit Chad, den wir verloren haben. Ich war am Boden zerstört. 2020 ist ein schwieriges Jahr für uns alle, und es ist eben noch trauriger geworden.»

«Ich wollte heute alles perfekt machen, um ihn zu ehren, denn Chad hat so viel für uns getan. Er hat einen Superhelden gespielt und vielen Kids gezeigt, was alles möglich ist.»

«In Belgien ist es immer ganz knifflig, sich für die richtige Flügeleinstellung zu entscheiden. Einige entscheiden sich für mehr Speed in den Pistenteilen 1 und 3, werden dann aber im kurvigen Teil 3 kompromittiert. Ich wollte lieber im Mittelteil der Bahn schnell sein. Und ich wollte mich auch nicht auf Windschattenspiele einlassen, sondern alleine mein Ding durchziehen, und das habe ich getan.»



«Alles hat wunderbar funktioniert. Der Kurs ist mit diesen Autos der reinste Hammer, ständig kannst du die Grenzen weiter und weiter hinausschieben. Du kannst noch früher aufs Gas gehen. Alle meine Runden waren ohne Fehler, das kommt nicht oft vor. Die erste Runde im letzten Quali-Teil war schon gut, aber meine grösste Schwäche war hier immer die erste Kurve, und die habe ich dieses Mal endlich auch perfekt hinbekommen.»





Qualifying, Belgien

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:41,252 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,511 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,526

4. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,809

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,012

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,144

7. Esteban Ocon (F), Renault, +1,186

8. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,280

9. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,351

10. Lando Norris (GB), McLaren, +1,405

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,478

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,493

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,744

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +2,009

15. George Russell (GB), Williams, +2,216

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +2,491

17. Romain Grosjean (F), Haas, +2,586

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +2,698

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,886

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,062