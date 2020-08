Alfa Romeo: Räikkönen weg, Hülkenberg mit Schumacher?

​GP-Sieger Ralf Schumacher schätzt, dass Alfa Romeo 2021 ein neues Fahrerduo erhält. Kimi Räikkönen hört wohl auf, Antonio Giovinazzi wird kaum bleiben. Fahren 2021 Nico Hülkenberg und Mick Schumacher?

Fährt Alfa Romeo in der kommenden GP-Saison mit einem neuen Fahrerduo? Es deutet Vieles darauf hin, dass der 40jährige Kimi Räikkönen Ende 2020 den Helm an den Nagel hängt, auch wenn der Weltmeister von 2007 in Belgien gesagt hat: «Es ist noch nichts entschieden.»

Für den Italiener Antonio Giovinazzi läuft die Zeit ab, inzwischen sollte jedem klar sein, dass er einfach kein Fahrer vom Talent eines Charles Leclerc ist. Der Crash im Belgien-GP hilft auch nicht. Zudem hat Ferrari im Nachwuchskader drei Fahrer, die sich derzeit in der Formel 2 für höhere Aufgaben empfehlen: Robert Shwartzman aus Russland, Callum Ilott aus England sowie Mick Schumacher.

Da Alfa Romeo-Teamchef Fred Vasseur nicht mit zwei jungen Piloten arbeiten wird, macht ein Gedankenmodell des langjährigen GP-Piloten Ralf Schumacher durchaus Sinn. Der 45jährige Formel-1-Experte der deutschen Sky sagt: «Jeder weiss von der engen Zusammenarbeit zwischen Ferrari und Alfa Romeo, da würde es Sinn machen, einen Rookie zu platzieren – auch für Einsätze an einem Freitag.»

Der 180fache GP-Teilnehmer Ralf Schumacher weiter: «Die Saison verläuft gelinge gesagt nicht so gut für Alfa Romeo. Da geht nicht viel verloren, wenn man am Freitag einen jungen Piloten zum Einsatz kommen lässt. Ich glaube auch, dass die nach zwei neuen Fahrern sind, nach einem routinierten Mann und nach einem vielversprechenden jungen. Vielleicht laufen ja schon Verhandlungen mit Nico Hülkenberg.»



Der Emmericher selber hat gesagt, dass er in die Formel 1 zurückkehren will und dass es Konktakt gebe zu allen Rennställen, wo noch Cockpits frei sind.



Alfa Romeo also 2021 mit einem neuen Fahrerduo aus Nico Hülkenberg und Mick Schumacher? Das würde durchaus Sinn machen.





Qualifying, Belgien

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:41,252 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,511 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,526

4. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,809

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,012

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,144

7. Esteban Ocon (F), Renault, +1,186

8. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,280

9. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,351

10. Lando Norris (GB), McLaren, +1,405

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,478

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,493

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,744

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +2,009

15. George Russell (GB), Williams, +2,216

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +2,491

17. Romain Grosjean (F), Haas, +2,586

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +2,698

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,886

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,062





WM-Stand Fahrer nach 6 von 17 Rennen

1. Hamilton 132 Punkte

2. Verstappen 95

3. Bottas 89

4. Leclerc 45

5. Stroll 40

6. Albon 40

7. Norris 39

8. Pérez 32

9. Sainz 23

10. Ricciardo 20

11. Vettel 16

12. Ocon 16

13. Gasly 14

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 221

2. Red Bull Racing 135

3. Racing Point 63 (78)*

4. McLaren 62

5. Ferrari 61

6. Renault 36

7. AlphaTauri 16

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung