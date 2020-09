Christian Horner (Red Bull Racing): «So langweilig»

Hamilton vor Bottas und Verstappen: So sind sie in Belgien gestartet, so kamen sie ins Ziel

​Der neunfache GP-Sieger Max Verstappen fand seinen Belgien-GP «fad». Das liegt an den Reifen. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Einstopprennen in der Formel 1, die sind so langweilig.»

Jetzt mal ehrlich: Zum Glück hatten wir in Belgien die prachtvollen Mehrkämpfe hinter Lewis Hamilton, Valtteri Bottas und Max Verstappen, sonst wäre der eine oder andere GP-Zuschauer wohl friedlich weggenickt. Max Verstappen bezeichnete nach dem Traditionsrennen in den Ardennen seinen Grand Prix als «fad, weil wir da vorne alle nur unseren Reifen Sorge tragen mussten und nicht attackieren konnten».

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner gibt seinem Piloten Recht. Der Engländer sagt: «Einstopprennen in der Formel 1, die sind so langweilig. Wir müssen WM-Läufe haben mit zwei bis drei Reifenwechseln. Das durchmischt die Reihenfolge, das ermöglicht unterschiedliche Strategien. Grands Prix hingegen, in welchen die Fahrer nur ihren Reifen Sorge tragen müssen, sind eine eher zähe Angelegenheit. Wir brauchen mehr Abwechslung.»

Auf die Frage, ob Formel-1-Alleinausrüster Pirelli mit der Auswahl von Reifenmischungen aggressiver sein müsse, meint Horner: «In einer idealen Welt, ja. Fundamental brauchen wir Reifen, welche unterschiedliche Rennstrategien begünstigen. Wenn ein Stopp der schnellste Weg ins Ziel ist, dann ist einfach kein aufregendes Rennen zu erwarten.»





Belgien-GP 2020, Circuit de Spa-Francorchamps

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24:10,55 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +8,176 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +15,259

4. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +19,349

5. Esteban Ocon (F), Renault, +40,846

6. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +42,261

7. Lando Norris (GB), McLaren, +42,745

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +48,319

9. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +52,691

10. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +53,666

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1:09,346 min

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1:10,178

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1:11,821

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,609

15. Romain Grosjean (F), Haas, +1:15,150

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1:17,869

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:25,762

Out

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, Unfall

George Russell (GB), Williams, Unfall

Carlos Sainz (E), McLaren, Motorschaden, nicht gestartet





WM-Stand Fahrer nach 7 von 17 Rennen

1. Hamilton 157 Punkte

2. Verstappen 110

3. Bottas 107

4. Albon 48

5. Leclerc 45

6. Norris 45

7. Stroll 42

8. Ricciardo 33

9. Pérez 33

10. Ocon 26

11. Sainz 23

12. Gasly 18

13. Vettel 16

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 264

2. Red Bull Racing 158

3. McLaren 68

4. Racing Point 66 (81)*

5. Ferrari 61

6. Renault 59

7. AlphaTauri 20

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung