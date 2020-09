Mercedes ehrt Ferrari: Safety-Car in Mugello rot!

​Weltmeister Mercedes-Benz macht einen Knicks anlässlich des 1000. Formel-1-WM-Laufs von Ferrari in Mugello: Das Safety-Car vom Typ Mercedes-AMG GT R tritt nicht als Silberpfeil auf, sondern ist rot lackiert!

Der Grosse Preis der Toskana in Mugello ist wahrlich kein Rennen wie jedes andere: Bei der GP-Premiere auf dem anspruchsvollen Kurs nordöstlich von Florenz feiert Ferrari den 1000. Einsatz bei einem Formel-1-WM-Lauf.

Die Königsklasse verneigt sich vor dem berühmtesten Rennstall, und Weltmeister Mercedes-Benz macht einen adretten Knicks. Teamchef Toto Wolff: «Zu Ehren dieses Meilensteins von Ferrari trägt das Mercedes-AMG Safety-Car an diesem Wochenende die Farbe Ferrari-Rot. Das ist unsere Art, um an eine Rennsport-Historie zu erinnern, die uns einige der grössten Momente in der Formel 1 beschert hat. Die Frauen und Männer in Maranello dürfen bei diesem Jubiläum auf eine stolze Geschichte zurückblicken, und an diesem Wochenende zollen wir ihnen damit Respekt.»

Zum kommenden WM-Lauf sagt der Wiener: «Dieses Rennen bringt uns in die malerische Landschaft der Toskana, und ich freue mich darauf zu erfahren, was die erste neue Strecke in diesem Jahr für uns bereithält. Mugello ist eine fordernde High-Speed-Strecke, die keine langsamen Kurven aufweist und den Fahrern wie den Reifen alles abverlangt. In dieser Saison gibt es einige neue Rennen, bei denen es vor allem darauf ankommen wird, sich bestmöglich vorzubereiten. Die Lern- und Anpassungsfähigkeit werden der Schlüssel sein, um sich Gelegenheiten auf der Strecke zu erarbeiten.»

Italien-GP in Monza

1. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1.20:11,783h

2. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,415 sec

3. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +3,358

4. Lando Norris (GB), McLaren, +6,000

5. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +7,108

6. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +8,391

7. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,245

8. Esteban Ocon (F), Renault, +18,691

9. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +22,208

10. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +23,224

11. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +32,876

12. Romain Grosjean (F), Haas, +35,164

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +36,312

14. George Russell (GB), Williams, +36,593

15. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +37,533

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +55,199

Out

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Motor

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Crash

Kevin Magnussen (DK), Haas, Antriebsschaden

Sebastian Vettel (D), Ferrari, Bremsen





WM-Stand Fahrer nach 8 von 17 Rennen

1. Hamilton 164 Punkte

2. Bottas 117

3. Verstappen 110

4. Stroll 57

5. Norris 57

6. Albon 48

7. Leclerc 45

8. Gasly 43

9. Sainz 41

10. Ricciardo 41

11. Pérez 34

12. Ocon 30

13. Vettel 16

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Kvyat 4

16. Giovinazzi 2

17. Magnussen 1

18. Latifi 0

19. Räikkönen 0

20. Grosjean 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 281

2. Red Bull Racing 158

3. McLaren 98

4. Racing Point 82 (81)*

5. Renault 71

6. Ferrari 61

7. AlphaTauri 47

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung