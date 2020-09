1000. GP Ferrari: Mick Schumacher und Burgunder-Rot

In dieser Farbe fahren Sebastian Vettel und Charles Leclerc in Mugello

​Zum 1000. Formel-1-WM-Lauf von Ferrari in Mugello tritt die Scuderia in Burgunder-Rot an – im Farbton jenes Ferrari 125, mit dem die Italiener in Monaco 1950 in der Formel 1 debütiert haben.

Ferrari zeigt, in welchen Farben Sebastian Vettel und Charles Leclerc am kommenden Wochenende in Mugello fahren. Es handelt sich um den 1000. Formel-1-WM-Lauf des berühmtesten Rennstalls der Welt, und den wollten die Italiener unter anderem mit einem besonderen Farbton feiern.

Die Wagen von Sebastian Vettel und Charles Leclerc sind ausnahmsweise anders lackiert: in einem Burgunder-Rot, entsprechend der Farbe, wie sie in der Saison 1950 bei den Ferrari von Luigi Villoresi, Alberto Ascari, Raymond Sommer und Dorino Serafini verwendet worden ist.

Darüber hinaus sind die Startnummern 5 (Vettel) und 16 (Leclerc) im Retro-Stil gemalt, der Deutsche und der Monegasse tragen Burgunder-rote Overalls, auf der Motoverkleidung ist ein Logo «1000GP» zu erkennen.

Piero Ferrari (75), Sohn des legendären Firmengründers Enzo Ferrari: «Der 1000. Grand Prix der Scuderia Ferrari ist ein wichtiger Meilenstein, da wollten wir uns schon etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Wir fanden es am passendsten, im gleichen Farbton zu fahren wie damals beim Formel-1-WM-Debüt in Monte Carlo. Und auch die Startnummern sollen so wirken, wie sie es damals waren – handgemalt, einfach.»

Zu den Feierlichkeiten von Ferrari in Mugello gehört auch eine Ausfahrt von Mick Schumacher (21). Der Formel-2-Fahrer wird mit dem Ferrari F2004 seines Vater Michael Schumacher auf die Bahn gehen, mit jenem Fahrzeug also, mit welchem Schumi seinen siebten WM-Titel errungen hat.



Am Samstagabend zuvor veranstaltet Ferrari in Florenz eine Feier zum 1000. Formel-1-WM-Einsatz.





Italien-GP in Monza

1. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1.20:11,783h

2. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,415 sec

3. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +3,358

4. Lando Norris (GB), McLaren, +6,000

5. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +7,108

6. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +8,391

7. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,245

8. Esteban Ocon (F), Renault, +18,691

9. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +22,208

10. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +23,224

11. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +32,876

12. Romain Grosjean (F), Haas, +35,164

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +36,312

14. George Russell (GB), Williams, +36,593

15. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +37,533

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +55,199

Out

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Motor

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Crash

Kevin Magnussen (DK), Haas, Antriebsschaden

Sebastian Vettel (D), Ferrari, Bremsen





WM-Stand Fahrer nach 8 von 17 Rennen

1. Hamilton 164 Punkte

2. Bottas 117

3. Verstappen 110

4. Stroll 57

5. Norris 57

6. Albon 48

7. Leclerc 45

8. Gasly 43

9. Sainz 41

10. Ricciardo 41

11. Pérez 34

12. Ocon 30

13. Vettel 16

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Kvyat 4

16. Giovinazzi 2

17. Magnussen 1

18. Latifi 0

19. Räikkönen 0

20. Grosjean 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 281

2. Red Bull Racing 158

3. McLaren 98

4. Racing Point 82 (81)*

5. Renault 71

6. Ferrari 61

7. AlphaTauri 47

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung