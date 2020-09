33.398 Euro dank irrer Wette auf Monza-Podium

Wie macht man aus 20 Cent mal eben 33.398 Euro? Indem man auf ein völlig absurdes Formel-1-Podium tippt. Ein Finne hat genau das getan.

Man nehme 20 Cent, setze auf ein völlig abstruses Ergebnis und hoffe auf ein chaotisches Rennen. Ein Finne hat genau das getan und ist deshalb nun um 33.398 Euro reicher. Er setzte beim Italien-GP auf das Podium Pierre Gasly, Carlos Sainz und Lance Stroll.

Da das Ergebnis in Momza genau so kam, erhielt er das 166.990-fache seines Einsatzes. «Das ist absolut außergewöhnlich. Das ist die höchste Auszahlungsquote von Supertripla in den letzten zehn Jahren. Somit fand hier ein historisch hoher Multiplikator und Sieg statt», sagte Miikka Nurmi, Manager beim finnischen Wettanbieter Veikkaus bei Iltalehti.

Zuletzt gab es beim Supertripla-Spiel 2017 beim Rennen in Baku einen ähnlich hohen Gewinn. Damals hatten drei Spieler mit dem Podium Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas und Stroll bei 20 Cent Einsatz jeweils 12.639 Euro gewonnen.

Erstmals seit 2013 hatte in Monza keins der Top-Teams Mercedes, Ferrari oder Red Bull Racing das Rennen gewonnen. Dass keines der Teams auf dem Podium stand, gab es zuletzt 2012 in Kanada.