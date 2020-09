Toskana-GP im Fernsehen: Wer stoppt Lewis Hamilton?

​Bisher acht Läufe in der Corona-verkürzten Formel-1-Saison 2020, fünf Mal hiess der Sieger Lewis Hamilton. Wer stoppt beim Grossen Preis der Toskana in Mugello den sechsfachen Weltmeister?

Lewis Hamilton eilt mit wuchtigen Schritten seinem siebten WM-Titel entgegen: Der Engländer hat von acht bisherigen Saisonrennen fünf gewonnen. Selbst wenn Hamilton nun zwei Mal in Folge ausfallen und Verfolger Valtteri Bottas zwei Mal siegen würde, lägen die beiden in der WM noch immer ungefähr gleichauf. Hamilton steht vor dem Toskana-GP bei 164 Punkten, Bottas kommt auf 117, dahinter folgt Max Verstappen (Red Bull Racing) mit 110.

Ein grosses Fragezeichen vor der GP-Premiere in Mugello: der Reifenverschleiss. Pirelli-Rennchef Mario Isola: «Das Layout der Mugello-Strecke bringt durch die vielen schnellen Kurven reichlich Energie in die Reifen, dazu haben wir heisses Wetter. Die Top-10-Fahrer starten alle auf der weichen Mischung. Wie gut sie diese rot markierten Walzen am Leben erhalten können, das bestimmt den weiteren Rennverlauf. Es ist beides möglich: Eine Einstoppstrategie oder zwei Mal Reifenabholen. Ein Zweistopper ist auf dem Papier sogar schneller.»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff ist vor dem 59-Runden-Rennen durchaus nicht siegessicher: Der Wiener hat nicht vergessen, welch grosse Reifenprobleme es beim Jubiläums-GP der Formel 1 in Silverstone gab, auch damals bei hohen Temperaturen und auf einer Bahn mit schnellen Kurven. Damals machten Max Verstappen und Red Bull Racing-Honda in Sachen Reifen-Management und Rennstrategie alles richtig und konnten Mercedes die bisher einzige Saisonniederlage beibringen.

Wie sich der Toskana-GP entwickelt, erleben Sie online mit oder vor dem Fernseher, hier sind die wichtigsten Sendetermine.





Toskana-GP im Fernsehen

Sonntag, 13. September

12.55: Sky Sport 3 – Qualifying Wiederholung

13.30: RTL – Countdown zum Rennen, mit Sonderbericht «Mythos Ferrari – zwischen Himmel und Hölle»

14.00: ORF 1 – F1-News

14.00: Sky Sport 3 – Vorberichte zum Rennen

14.35: ORF 1 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

14.50: SRF2 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

15.00: RTL – Beginn Berichterstattung zum Rennen

15.05: Sky Sport 3 – Beginn Berichterstattung zum Rennen

15.10: Rennstart

16.45: Sky Sport 3 – Analysen und Interviews

16.45: RTL – Siegerehrung und Highlights

16.50: ORF 1 – Analyse

17.15: Sky Sport 3 – Pressekonferenz





Qualifying, Mugello

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,144 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,059 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,356

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,810

5. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,126

6. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,167

7. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,212

8. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,399

9. Carlos Sainz (E), McLaren, +2,726

10. Esteban Ocon (F), Renault, keine Zeit

11. Lando Norris (GB), McLaren, +1,496

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,710

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,710

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,714

15. Romain Grosjean (F), Haas, +2,110

16. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,981

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +2,076

18. George Russell (GB), Williams, +2,088

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,176

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,204





WM-Stand Fahrer nach 8 von 17 Rennen

1. Hamilton 164 Punkte

2. Bottas 117

3. Verstappen 110

4. Stroll 57

5. Norris 57

6. Albon 48

7. Leclerc 45

8. Gasly 43

9. Sainz 41

10. Ricciardo 41

11. Pérez 34

12. Ocon 30

13. Vettel 16

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Kvyat 4

16. Giovinazzi 2

17. Magnussen 1

18. Latifi 0

19. Räikkönen 0

20. Grosjean 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 281

2. Red Bull Racing 158

3. McLaren 98

4. Racing Point 82 (81)*

5. Renault 71

6. Ferrari 61

7. AlphaTauri 47

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung