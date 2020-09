Ferrari-Sportchef Laurent Mekies: Besser geht’s nicht

Sebastian Vettel in Mugello

Charles Leclerc hat in Mugello einen unerwarteten fünften Startplatz herausgefahren, Sebastian Vettel muss mit Startplatz 14 vorliebnehmen. Wie Ferrari-Sportchef Laurent Mekies die Leistung einschätzt.

Ein lachendes und ein weinendes Auge bei Ferrari, nach dem Abschlusstraining zum Feier-GP der Italiener – Ferrari bestreitet im Rahmen des Toskana-GP in Mugello den 1000. WM-Lauf seiner Formel-1-Historie. Der Monegasse Charles Leclerc hat einen starken fünften Startplatz erreicht, der vierfache Weltmeister Sebastian Vettel hingegen hat nach Rang 14 im Qualifying sehr viel Arbeit vor sich.

Ferrari-Sportchef Laurent Mekies zum Abschlusstraining seiner Mannschaft: «Wir haben in Spa-Francorchamps und Monza zwei sehr schwierige Wochenenden erlebt. An diesem Wochenende in Mugello wollen wir das Ruder herumwerfen, und bislang ist uns dies gelungen.»

«Charles hat einen fünften Platz erringen, wenigstens heute liegen wir vor einer ganzen Gruppe, in welcher es um jede Zehntelsekunde geht. Besser geht’s nicht in unserer Situation.»

«Das Ergebnis von Sebastian ist nicht so gut, aber die Abstände sind so gering – nur fünf Tausendstelsekunden hätten gereicht, um zwei Ränge vorzurücken.»

«Wir erwarten ein sehr hartes Rennen, das für Fahrer und Material gleichermassen anspruchsvoll sein wird. Ich sehe zehn Autos, die sich potenziell um die Ränge hinter den schnellsten Drei balgen. Wenn wir uns da behaupten wollen, muss alles perfekt sein – Strategie, Standfestigkeit, Reifenwechsel. Unser Ziel ändert sich nicht: Wir wollen so viele Punkte als möglich erobern.»





Qualifying, Mugello

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,144 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,059 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,356

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,810

5. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,126

6. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,167

7. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,212

8. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,399

9. Carlos Sainz (E), McLaren, +2,726

10. Esteban Ocon (F), Renault, keine Zeit

11. Lando Norris (GB), McLaren, +1,496

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,710

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,710

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,714

15. Romain Grosjean (F), Haas, +2,110

16. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,981

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +2,076

18. George Russell (GB), Williams, +2,088

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,176

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,204





WM-Stand Fahrer nach 8 von 17 Rennen

1. Hamilton 164 Punkte

2. Bottas 117

3. Verstappen 110

4. Stroll 57

5. Norris 57

6. Albon 48

7. Leclerc 45

8. Gasly 43

9. Sainz 41

10. Ricciardo 41

11. Pérez 34

12. Ocon 30

13. Vettel 16

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Kvyat 4

16. Giovinazzi 2

17. Magnussen 1

18. Latifi 0

19. Räikkönen 0

20. Grosjean 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 281

2. Red Bull Racing 158

3. McLaren 98

4. Racing Point 82 (81)*

5. Renault 71

6. Ferrari 61

7. AlphaTauri 47

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung