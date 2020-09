Christian Horner: «Albon ist erstklassig gefahren»

​Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner freut sich, dass sein Schützling Alex Albon den ersten Podestplatz in der Formel 1 erobert hat: «Alex hat die ganze Kritik abgestreift und ist erstklassig gefahren.»

Endlich hat es der Thai-Brite Alexander Albon geschafft: Der 24jährige Londoner hat beim Grossen Preis der Toskana in Mugello mit einer kampfstarken Leistung seinen ersten Podestplatz errungen, als Dritter hinter dem Mercedes-Duo Lewis Hamilton und Valtteri Bottas. Albon hat damit für RBR die Kastanien aus dem Feuer geholt, denn Max Verstappen war schon kurz nach dem Start aus dem Rennen – Motorprobleme, dann von Kimi Räikkönen und Pierre Gasly angeschubst, aus.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner freut sich für den oft angeprangerten Albon, dass er endlich zeigen konnte, was in ihm steckt: «Es ist fantastisch, dass Alex endlich seinen ersten Podestplatz erobern konnte. Albon hat das ganze Wochenende lang prima gearbeitet, und er zeigte einige packende Überholmanöver, um zu diesem dritten Rang zu gelangen.»

«Ich rechne es ihm hoch an, wie er sich von der ganzen Kritik und Negativität nie hat entmutigen lassen. Er hat sich am Riemen gerissen, die Kritik abgestreift und ist in Mugello erstklassig gefahren.»

«Ich glaube, dieser erste Podestplatz wird wie ein Turbo sein für sein Selbstvertrauen, Albon wird jetzt noch stärker fahren.»





Toskana-GP 2020, Mugello

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31:55,955h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +4,942

3. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +7,910

4. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +10,476

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +15,638

6. Lando Norris (GB), McLaren, +18,931

7. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +21,751

9. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +27,785

8. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +29,247

10. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +29,595

11. George Russell (GB), Williams, +31,894

12. Romain Grosjean (F), Haas, +40,707

Out

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Reifenschaden/Unfall

Esteban Ocon (F), Renault, Bremsen

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Crash

Kevin Magnussen (DK), Haas, Crash

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, Crash

Carlos Sainz (E), McLaren, Crash

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Crash

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Crash





WM-Stand Fahrer nach 9 von 17 Rennen

1. Hamilton 190 Punkte

2. Bottas 135

3. Verstappen 110

4. Norris 65

5. Albon 63

6. Stroll 57

7. Ricciardo 53

8. Leclerc 49

9. Pérez 44

10. Gasly 43

11. Sainz 41

12. Ocon 30

13. Vettel 17

14. Kvyat 10

15. Nico Hülkenberg (D) 6

16. Räikkönen 2

17. Giovinazzi 2

18. Magnussen 1

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 325

2. Red Bull Racing 173

3. McLaren 106

4. Racing Point 92

5. Renault 83

6. Ferrari 66

7. AlphaTauri 53

8. Alfa Romeo 4

9. Haas 1

10. Williams 0