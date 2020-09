Toskana-GP: Formel 1 muss trotz Chaos Federn lassen

Erst Monza, nun Mugello: Die Formel 1 zeigt sich im Moment von ihrer unterhaltsamen Seite. Der Zuspruch lässt allerdings langsam nach.

Beschweren konnten sich die Fans bei den letzten beiden Rennen nicht: Sowohl Monza als auch Mugello boten jede Menge Unterhaltung.

Wie es scheint, geht der Zuspruch allerdings ein wenig zurück. Bei aller Unterhaltung darf man nicht vergessen, dass Mercedes mit Lewis Hamilton die WM weiterhin dominiert.

Beim 1000. Rennen von Ferrari in Mugello sahen bei RTL im Schnitt 3,93 Millionen Zuschauer zu. Das ist die drittschlechteste Quote des Jahres. In der Spitze waren es 4,40 Millionen Menschen.

Der Marktanteil betrug 25,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, insgesamt lag er bei 28 Prozent.

Sky musste sogar den schwächsten Zuspruch hinnehmen: Den Toskana-GP sahen bei dem Bezahlsender nur 430.000 Fans.

Die Quoten 2020 in der Übersicht:

Österreich I:

4,48 Millionen RTL/607.000 Sky



Österreich II:

3,52 Millionen RTL/580.000 Sky



Ungarn:

4,49 Millionen RTL/580.000 Sky



Großbritannien I:

4,28 Millionen RTL/530.000 Sky



Großbritannien I:

4,17 Millionen RTL/530.000 Sky



Spanien:

3,91 Millionen RTL/460.000 Sky



Belgien:

4,06 Millionen RTL/500.000 Sky



Italien:

4,06 Millionen RTL/480.000 Sky



Italien II:

3,94 Millionen RTL/430.000 Sky

Die Quoten 2019 in der Übersicht:

Australien

1,63 Millionen RTL/370.000 Sky



Bahrain

4,82 Millionen RTL/430.000 Sky



China

3,06 Millionen RTL/460.000 Sky



Aserbaidschan

4,33 Millionen RTL/420.000 Sky



Spanien

3,68 Millionen RTL/330.000 Sky



Monaco

4,25 Millionen RTL/410.000 Sky



Kanada

4,08 Millionen RTL/460.000 Sky



Frankreich

3,41 Millionen RTL/350.000 Sky



Österreich

4,36 Millionen RTL/480.000 Sky



Großbritannien

4,61 Millionen RTL/370.000 Sky



Deutschland

5,37 Millionen RTL/430.000 Sky



Ungarn

4,17 Millionen RTL/470.000 Sky



Belgien

4,53 Millionen RTL/550.000 Sky



Italien

5,26 Millionen RTL/450.000 Sky



Singapur

3,96 Millionen RTL/440.000 Sky



Russland

4,39 Millionen RTL/490.000 Sky



Japan

2,03 Millionen RTL/260.000 Sky



Mexiko

4,71 Millionen RTL/640.000 Sky



USA

3,23 Millionen RTL/340.000 Sky



Brasilien

5,01 Millionen RTL/560.000 Sky



Abu Dhabi

3,26 Millionen RTL/330.000 Sky